Hospitales privados en Tamaulipas bajo la lupa sanitaria

13 hospitales fueron clausurados el año pasado por incumplimientos graves a la normatividad sanitaria

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La infraestructura hospitalaria privada en Tamaulipas enfrenta un proceso de revisión sin precedentes. De acuerdo con la COEPRIS, en el estado existen 165 hospitales privados, todos sujetos a supervisiones sanitarias obligatorias.

En una primera etapa, la dependencia revisó 80 hospitales en la zona fronteriza, principalmente en Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Nuevo Laredo, donde se concentra gran parte de la atención médica privada.

Como resultado de estas inspecciones, 13 hospitales fueron clausurados el año pasado por incumplimientos graves a la normatividad sanitaria, confirmó el titular del organismo, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz.

“Se clausuraron 13 hospitales en la zona de la frontera”, señaló el funcionario, quien precisó que las clausuras permanecen vigentes hasta que los establecimientos regularicen las observaciones señaladas.

Además, durante el proceso de revisión reciente, 17 hospitales privados fueron suspendidos, en su mayoría ubicados en Reynosa, por condiciones que representaban un riesgo directo para los pacientes.

“Lo más grave que encontramos son quirófanos en mal estado, falta de equipamiento y carencia de áreas de terapia”, detalló Rebolledo Urcádiz.

Las suspensiones, aclaró, no son definitivas, pero sí implican sanciones administrativas y la obligación de corregir las deficiencias detectadas antes de retomar operaciones.

COEPRIS anunció que este año continuará con la revisión de otros 80 hospitales, principalmente en el sur del estado y en municipios que aún no han sido evaluados.

El objetivo, aseguró la dependencia, es elevar los estándares de atención médica privada y reducir riesgos sanitarios en todo Tamaulipas.