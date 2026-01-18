IMÁGENES FUERTES: Médico dispara y mata a sus compañeros en un restaurante en Brasil

El responsable identificado como Carlos Alberto Azevedo Silva Filho fue detenido en el lugar por autoridades locales

BRASIL.- Dos hombres identificados como Luis Roberto Pellegrini Gomes de 43 años y Vinicius Dos Santos Oliveira de 35, fueron víctimas de un ataque armado a manos de un doctor que responde al nombre Carlos Alberto Azevedo Silva Filho de 44 años, quiera era colega de ambos.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado viernes 16 de enero en las inmediaciones del restaurante de Alphaville, ubicado en la Avenida Copacabana, en el barrio Alphaville Plus de la Región Metropolitana de São Paulo, en Brasil.

En un video filtrado y difundido a través de redes sociales se puede ver al agresor vestido con una camisa blanca llegando al restaurante y saludando de manera formal a sus colegas, solo para segundos después comenzar a agredir al hombre identificado como Luis Roberto, a lo que el otro médico presente defiende a su compañero y golpea a Carlos Alberto hasta que finalmente empleados intervienen para detener la pelea.

El agresor fue detenido en la escena del crimen

Posteriormente en otra grabación captada desde el exterior del restaurante se puede apreciar como Carlos Alberto se acerca a sus colegas cuando estos estaban por retirarse del lugar en su automóvil, momento en el que saca una pistola calibre 9 mm y comienza a abrir fuego en contra de ambos médicos en al menos siete ocasiones, quienes terminaron siendo alcanzados por las balas.

Tras las detonaciones elementos de la Guardia Civil Municipal se hicieron presentes en el lugar en atención a una llamada recibida por parte de los empleados del lugar, lo que terminó en la detención infraganti del agresor quien fue remitido ante Secretaría de Seguridad Pública bajo el delito de doble homicidio.

Por su parte las víctimas Luis Roberto Pellegrini y Vinicius Dos Santos Oliveira fueron trasladas a un hospital cercano de manera urgente, sin embargo, terminaron perdiendo la vida debido a la gravedad de sus heridas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO