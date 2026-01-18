Inversión millonaria en hospitales de Tamaulipas: avances, pendientes y contrastes

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos, el sistema IMSS-Bienestar en Tamaulipas reporta avances en infraestructura hospitalaria; sin embargo, los resultados aún conviven con rezagos históricos que continúan afectando la operación diaria de varias unidades médicas.

El Coordinador Estatal de IMSS-Bienestar en Tamaulipas, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, afirmó que durante 2025 se realizaron trabajos de mantenimiento en edificios, impermeabilización de techos y rehabilitación de áreas críticas, particularmente en la red hidrosanitaria.

“Se ha dado mantenimiento tanto a edificios como a paredes, techos y se ha intervenido la red hidrosanitaria, que era un problema mayor”, reconoció el funcionario, al precisar que estas acciones alcanzaron solo al 40 por ciento de los hospitales, lo que deja fuera a más de la mitad de las unidades.

En materia de equipamiento, Rodríguez Avendaño aseguró que los hospitales ya cuentan con mastógrafos, densitómetros, ultrasonidos, rayos X y tomógrafos, aunque admitió que algunos equipos aún se encuentran pendientes de instalación, sin detallar plazos concretos.

Uno de los proyectos más relevantes es el nuevo Hospital de Madero, cuya apertura fue anunciada para los próximos meses. Esta unidad sustituirá al antiguo hospital civil y operará como hospital general de especialidades, en una región que durante años enfrentó saturación de servicios.

En Ciudad Victoria, el Centro Oncológico de Tamaulipas es otro de los ejes de la inversión, al incorporar tratamiento de radioterapia, una atención que anteriormente obligaba a pacientes a trasladarse fuera del estado.

Rodríguez Avendaño sostuvo que “todo junto, más gastos de mantenimiento, contratación y equipamiento, suman más de 3 mil millones de pesos”, aunque hasta ahora no se ha precisado el impacto medible de esta inversión en indicadores como tiempos de atención o reducción de quejas.