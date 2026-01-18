Madre de menor abandonada en gasolinera en tratamiento psicológico: DIF Tampico

Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La madre de la niña de cuatro años localizada sola hace una semana en una gasolinera de Tampico enfrenta un padecimiento mental y actualmente se encuentra bajo tratamiento psicológico, confirmó el DIF municipal.

La procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Tampico, Dulce Imelda Marcial Cruz, informó que fue el padre de la menor quien notificó a las autoridades sobre la condición de la madre, al señalar que se trató de un episodio inesperado.

“El papá de la niña nos manifestó que la señora, la mamá de la niña, nunca había pasado por esto. Es su primera vez; dice que no sabían que ella estaba enferma, que la tienen los papás de ella cuidándola y que está en tratamiento psicológico, porque al parecer fue nada más de repente lo que le pasó”

Expresó que de acuerdo con el testimonio del padre, la pareja tenía años viviendo junta sin antecedentes similares.

“Dice que tienen años viviendo juntos y nunca había tenido un episodio. Ella salió normal con su niña a la escuela y después de ahí supieron qué pasó hasta que vieron la imagen de la niña en las noticias”

Marcial Cruz dijo que la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abiertas las investigaciones, mientras la menor permanece bajo resguardo institucional para garantizar su seguridad.

“Tenemos a la niña en Casa Hogar hasta que las autoridades determinen y tomen la medida de protección para ver con qué familiares se podría quedar. A ellos les toca investigar y quieren que los apoyemos igual”

Estimó que el proceso podría extenderse “unos cinco, seis meses”.

La procuradora indicó que corresponde a la autoridad judicial realizar la valoración médica de la madre y que el DIF analiza la posibilidad de reintegrar a la menor con su padre, siempre bajo el marco legal.

Informó que cualquier determinación será notificada a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y delitos contra Mujeres por Razones de Género.