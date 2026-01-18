Mujer resultó lesionada en choque de motocicleta con una camioneta

El percance vial tuvo lugar la tarde de este domingo en la esquina que forman las calles Juan Aldama y Necaxa de la colonia Hipódromo

Por. Mario Prieto

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una mujer resultó con algunas lesiones y fue trasladada de urgencia a un hospital, al impactarse la motocicleta que tripulaba contra una camioneta en transitado cruce de Ciudad Madero, hecho que movilizó a paramédicos y elementos de tránsito.

El percance vial tuvo lugar la tarde de este domingo en la esquina que forman las calles Juan Aldama y Necaxa de la colonia Hipódromo de la urbe petrolera, en donde quedó tendida sobre el pavimento la afectada.

Se informó que el frágil vehículo colisionó con una camioneta tipo pick-up color gris, arribando brigadistas de la base Voluntarios Zona Sur que le dieron los primeros auxilios.

Poco después llegaron al lugar paramédicos de Cruz Roja que realizaron el traslado de la lesionada a un hospital, en tanto elementos de tránsito se encargaron de tomar conocimiento de los hechos para proceder a deslindar las responsabilidades correspondientes.