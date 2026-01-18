Presentaron 94 demandas por pensión alimenticia

La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Victoria inició juicios contra deudores que incumplen con sus obligaciones

Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Victoria interpuso el año pasado más de 94 demandas y juicios, en su mayoría relacionados con pensiones alimenticias, contra deudores alimentarios que se niegan a cumplir con la obligación de proveer alimentos a sus hijos.

Carlos Eduardo López García, titular de la dependencia, explicó que estos procedimientos legales buscan obligar al deudor —ya sea hombre o mujer, según el caso— a cumplir con sus responsabilidades parentales.

Señaló que, de manera paralela al programa de atención 24/7, mediante el cual se reciben denuncias por violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, la procuraduría ofrece asesorías jurídicas gratuitas en temas de guarda y custodia, tutela, pensiones alimenticias provisionales o definitivas, así como en jurisdicción voluntaria, con el fin de que las personas puedan iniciar los procesos legales correspondientes.

López García reconoció que la mayoría de los casos atendidos, tanto en materia familiar como civil, están relacionados con pensiones alimenticias. Detalló que, de las 94 demandas presentadas el año pasado, también se incluyen procedimientos como reconocimientos de paternidad, aunque predominan los casos en los que el deudor alimentario intenta evadir su responsabilidad.

Asimismo, admitió que algunas personas no denuncian ni demandan por la vía familiar debido al miedo o temor a represalias por parte del deudor. Sin embargo, subrayó que la procuraduría está para defender los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de mujeres y hombres que soliciten apoyo legal.

Aclaró que no solo las mujeres presentan demandas por pensión alimenticia, ya que también existen casos en los que los hombres tienen la custodia de sus hijos y demandan pensión a las madres. Estimó que alrededor del 20 % de los demandantes son hombres.