Reconoce ciudadania calidad del transporte

Usuarios del transporte público destacan la puesta en marcha de 10 nuevas unidades climatizadas como una acción histórica del Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, para dignificar la movilidad urbana.

Expreso-La Razón

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- La puesta en marcha de 10 nuevas unidades de transporte público modernas y climatizadas en Nuevo Laredo generó una reacción positiva entre usuarios y habitantes de distintos sectores de la ciudad, quienes consideran esta acción como una muestra clara de voluntad política para atender una demanda histórica en materia de movilidad urbana.

La medida, encabezada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, se concretó en coordinación con concesionarios del transporte público, con quienes se firmó un Convenio para la Modernización, Coordinación y Mejoramiento del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros.

Este acuerdo marca un cambio significativo en la concepción del transporte público como un servicio esencial para la calidad de vida y el desarrollo social.

Durante años, la falta de modernización del transporte fue una constante en la agenda ciudadana, particularmente para trabajadores, estudiantes y familias que dependen diariamente de este servicio. Por ello, la incorporación de unidades de último modelo con aire acondicionado no solo representa una mejora operativa, sino también un mensaje de prioridad hacia una movilidad digna, segura y humana, que ya comienza a reflejarse en la percepción de los usuarios.

Yolanda García, vecina de la colonia Hipódromo, destacó que este tipo de acciones no se habían visto anteriormente en la ciudad.

“Es excelente lo que está haciendo la alcaldesa. Nunca se había visto algo así y mucho menos camiones con aire acondicionado. Están hermosos y ojalá la gente los cuide, porque son para beneficio de todos: para ir al trabajo, al mercado o llevar a los niños a la escuela. Excelente trabajo y gracias por este gran apoyo para Nuevo Laredo”, expresó.

Por su parte, Gustavo Herrejón, habitante de la colonia El Nogal, señaló que la modernización del transporte era una necesidad urgente.

“Nuevo Laredo está creciendo en todos los sentidos y ya era hora de modernizarnos. El transporte climatizado es muy necesario para quienes van y regresan del trabajo, para no llegar extenuados. Muchas gracias a la alcaldesa y al gobierno local”, afirmó.

En tanto, Olga Tejada reconoció la visión social de la administración municipal y el impacto directo en la calidad del servicio.

“Qué buena obra, ya nos hacían falta este tipo de camiones. Ahora el traslado es mucho más cómodo. Gracias a nuestra presidenta municipal por pensar en Nuevo Laredo”, manifestó.

José René Herrera, vecino de la colonia Colinas del Sur, subrayó el impacto social y simbólico de estas unidades.

“Es la primera vez que tendremos transporte climatizado y es de gran beneficio para todas las familias. Hago un llamado a la ciudadanía para que cuidemos estas unidades y denunciemos cualquier acto de vandalismo, porque son para el uso diario de todos”, puntualizó.

Al respecto, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal reiteró su compromiso con una ciudad más moderna y humana.

“Seguimos trabajando para que Nuevo Laredo cuente con un transporte público digno, seguro y cómodo. Estas nuevas unidades demuestran que cuando se gobierna con visión social, se mejora directamente la vida de la gente. Son patrimonio de todos y cuidándolas seguiremos avanzando juntos”, señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece la movilidad urbana y avanza hacia un Nuevo Laredo más moderno, incluyente y con mejores servicios para su ciudadanía.