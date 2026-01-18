Temporada de incendios forestales en Tamaulipas se prevé potencialmente crítica

La temporada de incendios forestales 2026 en Tamaulipas se avisora como potencialmente crítica

Por Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La temporada de incendios forestales 2026 en Tamaulipas se avisora como potencialmente crítica, especialmente si en las semanas previas al mes de febrero (cuando arranca oficialmente) no se registran lluvias que ayuden a mitigar la sequedad acumulada en la vegetación, advirtió Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil.

El funcionario explicó para Expreso que las condiciones ambientales actuales, caracterizadas por suelos secos, baja humedad y la presencia de vientos, podrían favorecer una rápida propagación del fuego, principalmente en zonas rurales y serranas, por lo que no se descarta una temporada más intensa de lo habitual si no se refuerzan las acciones preventivas.

Como señal de alerta temprana, González de la Fuente subrayó que durante el mes de enero ya se registraron dos incendios forestales fuera de temporada, un comportamiento atípico y poco visto en Tamaulipas, que refleja el impacto de las condiciones climáticas extremas que se han venido acumulando.

“¿Sería intensa la temporada de incendios forestales?», se le cuestionó al funcionario, respondiendo lo siguiente: «Ah claro; se mis adelantaron como quien dice los incendios».

Y por lo anterior, reiteró el llamado a evitar cualquier actividad que pueda detonar incendios, como quemas agrícolas sin control o el uso irresponsable del fuego.

Dentro de las acciones preventivas, González de la Fuente anunció que en los próximos días se pondrá en marcha una campaña de concientización en redes sociales, con mensajes dirigidos a la población para promover la prevención, el reporte oportuno de conatos y el cuidado de áreas naturales durante el periodo de mayor riesgo.

La preocupación institucional tiene sustento en la experiencia reciente, pues de acuerdo con cifras oficiales, durante la temporada de incendios forestales de 2025 se contabilizaron 23 siniestros en Tamaulipas, con una afectación estimada de 18 mil 786 hectáreas de vegetación, principalmente de matorral y pastizal, ubicando a ese periodo como uno de los más severos de los últimos años.

Ante este escenario, Protección Civil del Estado informó que se mantendrá el monitoreo permanente, el despliegue de brigadas y la coordinación con instancias federales y municipales, al tiempo que reiteró que la prevención ciudadana será clave para evitar una temporada de incendios con consecuencias mayores.