Trump anuncia nuevo grupo que sustituirá a la ONU; pide mil MDD a países para entrar

El presidente estadounidense anunció la creación de un nuevo grupo llamado “Junta de la Paz”. Afirmó que será la más prestigiosa jamás reunida en cualquier momento y lugar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atentó contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y anunció la creación de un nuevo grupo llamado “Junta de la Paz”. Pero para que los países puedan entrar, el magnate neoyorquino pidió 1,000 millones de dólares, dinero que además dijo que él mismo lo administraría.

Trump informó que para llevar a cabo la “Junta de la Paz”, que sería la sustitución de las Naciones Unidas, prepara un Plan Integral de 20 puntos para poner fin al conflicto armado que se desarrolla en la Franja de Gaza donde Israel mantiene su presión bélica.

A través de su red social Truth Social, Donald Trump describió cómo sería su nuevo consejo estilo ONU: “Los miembros de la Junta Directiva se anunciarán en breve, pero puedo decir con certeza que es la junta más grande y más prestigiosa jamás reunida en cualquier momento y lugar».



¿En qué consiste la “Junta de la Paz” de Trump?

Según un documento consultado por medios estadounidenses se estableció que el pago de los 1,000 millones de dólares daría a cada país miembro de la nueva junta de paz, la posibilidad de permanecer en el grupo de manera indeterminada.

Pero en caso contrario, los países que no paguen los 1,000 millones de dólares, sólo podrán estar dentro por un periodo de 3 años como máximo. Con el dinero recaudado será destinado a financiar los esfuerzos de la administración para reconstruir Gaza, dijeron funcionarios citados por Bloomberg.

La Junta de Paz fue descrita como «una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer un gobierno confiable y legal y asegurar una paz duradera en áreas afectadas o amenazadas por conflictos», según consta en el documento.

¿Cuál será el papel de Trump en la Junta de la Paz?

Donald Trump afirma que presidirá la junta además de que controlará el dinero. Sin embargo, fuentes cercanas a la junta informaron que varios países se han opuesto firmemente al reclutamiento. Ese documento fue enviado en cartas a varios líderes mundiales para que ingresen al nuevo grupo.

Al respecto, la ONU fijó su postura. Daniel Forti, jefe de asuntos de la ONU en el International Crisis Group aseguró para agencias: «Este es un atajo de Estados Unidos en un intento de ejercer su poder de veto en los asuntos mundiales».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO