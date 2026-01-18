VIDEO: Actores de Stranger Things se burlan de la teoría de episodio secreto

Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo volvieron a dar vida a sus personajes Mike, Lucas y Dustin para un segmento humorístico en Saturday Night Live

ESTADOS UNIDOS.- Durante la noche del pasado sábado 17 de enero, los actores Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo volvieron a dar vida a sus personajes Mike, Lucas y Dustin de la famosa serie de Netflix Stranger Things durante una parodia para el programa Saturday Night Live acerca del supuesto episodio secreto de la quinta temporada de la serie.

Se trata de una teoría que se viralizó a través de las redes sociales bajo el nombre de «Conformity Gate«, en la cual se decía que un noveno episodio de Stranger Things 5 se iba a estrenar en Netflix el miércoles 7 de enero, cosa que no terminó sucediendo, pues el capítulo ocho fue el final definitivo de la serie.

Dicha teoría afirmaba que los acontecimientos vistos en el final octavo capítulo incluyendo la victoria de los protagonistas en realidad habrían sido parte de una ilusión creada por Vecna y que los hechos vistos después de que Mike quedó inconsciente habían sido producto de su imaginación.

Protagonistas de Stranger Things hacen parodia de Conformity Gate

En el segmento de Saturday Night Live se puede ver a los actores reunidos con el escenario de las cascadas que describe Mike al final del octavo episodio de fondo, hablando del misterioso capítulo nueve, mientras afirman que ahora ya existe, haciendo referencia a que todo fue una ilusión de Vecna a modo de burla.

Ante tal situación Dustin interpretado por Gaten Matarazzo asegura que eso es imposible, a lo que Mike le responde que entonces como podría explicar la presencia de Once, momento en el que un actor adulto aparece disfrazado como la famosa heroína con su característico wafle en la mano.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO