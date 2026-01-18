VIDEO: Avión militar de Estados Unidos aterriza en Aeropuerto de Toluca

Los vecinos de la zona captaron la llegada de esta aeronave alertando por su presencia a través de redes sociales. La aeronave es utilizada en misiones tácticas, logísticas o de apoyo humanitario

MÉXICO.- Una aeronave tipo militar de Estados Unidos arribó el pasado sábado 17 de enero al Aeropuerto Internacional de Toluca, lo que generó un debate tras la presencia de este tipo de modelos que usualmente no aterrizan en las terminales locales como la del Estado de México.

Dicha aeronave es una Lockheed Martin C-130J Super Hercules, que utiliza la Fuerza Aérea de Estados Unidos principalmente para misiones tácticas, logísticas principalmente o en el caso de algún apoyo humanitario.

Hasta el momento las autoridades mexicanas no han revelado el porqué de este aterrizaje o las razones del arribo a la entidad, sin embargo la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el gobierno no tiene registro de operaciones militares de Estados Unidos dentro del territorio.

La mandataria ha aseverado que no hay información alguna sobre maniobras fuera de lo ordinario en el espacio aéreo mexicano. Sugieren que se puede tratar de una parada técnica dentro de una labor humanitaria o algún acto de logística.

Vecinos graban llegada de avión militar de EU a Edomex

El C-130J es una de las aeronaves de transporte militar que se utilizan a nivel internacional, es capaz de trasladar hasta 92 pasajeros, camillas médicas y personal sanitario debido a su principal función y labores para las que se utilizara.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO