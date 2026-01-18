VIDEO: Elefante mata a más de 20 personas en India; vecinos duermen en techos por miedo

El elefante salvaje estaba enfurecido y durante nueve días causó desmanes en la comunidad provocando pánico entre los habitantes del distrito rural de West Singhbhum

INDIA.- Un elefante macho sorprendió a los habitantes de la comunidad cercana a los bosques de Jharkhand en la India, luego de atacar a la gente que se encontraba a su paso. El incidente que quedó grabado en video y compartido en las redes sociales, dejó al menos a 22 personas sin vida tras el feroz ataque.

De acuerdo con las autoridades locales, el elefante salvaje estaba enfurecido y durante nueve días causó desmanes en la comunidad provocando pánico entre los habitantes del distrito rural de West Singhbhum, quienes miraron cómo sus vecinos eran pisoteados y aventados por el paquidermo.

Hasta el momento, el elefante no puede ser localizado por las autoridades mientras los vecinos están aterrados al resguardo de que pueda regresar para volver a atacarlos, por lo tanto permanecen arriba de los techos de su vivienda durante las noches para poder dormir con mayor tranquilidad.

Niños y ancianos, entre los fallecidos por el ataque del elefante

El funcionario forestal del gobierno de la India, Aditya Narayan, confirmó que el saldo del ataque del elefante fue de más de 20 personas sin vida: «Estamos tratando de rastrear y rescatar a este violento elefante salvaje que mató a tanta gente», afirmó para AFP.

El elefate atacó a la comunidad en la India. Foto: X Tilak_NetamGond

Entre los muertos se encuentran niños y ancianos, así como un cuidador profesional de elefantes, conocido como mahout. Pero después de dejar un rastro de destrucción, no había sido visto desde el viernes, a pesar de múltiples patrullas en el área, indicó la agencia.

Las autoridades dijeron que los equipos de búsqueda, con la ayuda de drones, están peinando densas zonas forestales, incluida una reserva nacional en el vecino estado de Odisha. El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus granjas o a atrincherarse en sus casas durante la noche, dijo el jefe electo de la aldea, Pratap Chachar.

La policía vigila en las noches

«Un equipo policial, o un vehículo oficial forestal, visita el lugar durante la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos«, dijo Pratap Chachar. Cientos de miles de indios se ven afectados cada año por elefantes que atacan sus cultivos. Los elefantes asiáticos ahora están restringidos a sólo el 15 por ciento de su hábitat original.

Los animales, normalmente tímidos, están entrando en cada vez mayor contacto con los humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y la creciente perturbación de los bosques, incluidas las operaciones mineras.

A medida que los hábitats de los elefantes se reducen, el conflicto entre humanos y elefantes salvajes ha aumentado: 629 personas fueron asesinadas por elefantes en toda la India entre 2023 y 2024, según cifras parlamentarias.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO