VIDEO: Lobis, el perrito guadalupano que se hizo viral por sus calendarios

Lobis llegó a la familia Ramírez como un regaló cuando apenas era un bebé, desde entonces, todos lo adoptaron como un miembro más y lo llenaron de amor

MÉXICO.- Lo que comenzó como un regalo para sus clientes por su lealtad, se convirtió en algo viral en redes sociales. Se trata de Lobis, el ‘perrito guadalupano‘ que apareció en el calendario la carnicería Ramírez y ahora se ha vuelto muy famoso, tanto que ahora sus dueños comenzaron a vender calendarios con su imagen.

A finales de año, el dueño de la carnicería Ramírez en Zapopan, Jalisco regaló a sus más fieles clientes un calendario con el rostro de Lobis, su perrito, pero lo que conquistó a sus compradores y a las redes sociales fue que la forma en la que pusieron al perrito. No se trató de un calendario común, colocaron el rostro de su mascota con un manto similar al de la Virgen de Guadalupe.

La hija del señor Ramírez fue quien difundió la imagen del calendario en redes sociales y de inmediato se ganó miles y miles de me gusta. En TikTok apodaron a Lobis como el ‘perrito guadalupano‘. Luego cientos de personas acudieron a la carnicería por un calendario, pero la familia solo tenía unas cuantas piezas, por lo que decidieron imprimir más calendarios y ponerlos a la venta.

Foto: TikTok @marian.uveheyenda

¿Quién es Lobis, el perrito Guadalupano que se hizo viral?

Lobis llegó como un regaló cuando apenas era un bebé a la familia Ramírez, desde entonces, todos lo adoptaron como un miembro más. El perrito de raza chihuahua se volvió fiel mascota del señor Ramírez, dueño de la carnicería, por lo que comenzó a seguirlo cuando se iba a trabajar.

Lobis ya era conocido por clientes del comercio, pues además de estar siempre cerca de su dueño, lo acompañaba a repartir pedidos. La familia le tenía tanto aprecio y cariño al can que decidieron colocarlo como la imagen central del calendario que regalaron a sus clientes en fin de año.

La imagen del perrito agradó tanto que todos acudieron al comercio por su calendario y en redes comenzaron a pedir que hicieran envíos a otros lugares fuera de Jalisco. Por ahora, la hija del señor Ramírez informó en su perfil de TikTok que las personas que quieran un calendario deberán acudir a la carnicería ubicada en Zapopan.

Lobis, el perrito famoso que ahora vende calendarios

Ante la alta demanda por más calendarios de Lobis, su familia comenzó a imprimir más piezas, pero ahora ya ofrece diferentes estilos de calendario. A principios de enero lanzaron una versión de Lobis Reyes Magos, luego una versión del perrito en vaquero montado sobre una vaca con un sombrero.

Ahora la familia Ramírez piensa en hacer más calendarios ahora mensuales para que los fans del peludito puedan tener diferentes imágenes para acompañar su mes.

La familia ahora quiere vender calendarios mensuales con la imagen de Lobis. | Foto: TikTok @marian.uveh

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO