VIDEOS: Nevadas históricas en Rusia dejan dos muertos

Fuertes nevadas en la península rusa de Kamchatka dejan al menos dos muertos, obligan a declarar el estado de emergencia y paralizan escuelas, transporte y comercios.

RUSIA.- Las intensas nevadas registradas en los últimos días en la península rusa de Kamchatka han dejado al menos dos personas fallecidas y han provocado una situación de emergencia que mantiene a la región prácticamente paralizada.

Ante la magnitud del fenómeno, las autoridades locales declararon el estado de emergencia en varias zonas, incluida la capital regional, Petropávlovsk-Kamchatski.

El alcalde de la ciudad informó que las muertes se produjeron tras el desprendimiento de grandes acumulaciones de nieve y hielo desde los tejados de edificios residenciales, según explicó, estos accidentes se habrían podido evitar si la nieve hubiera sido retirada a tiempo, por lo que las autoridades señalaron a las empresas de gestión de viviendas como responsables.

La tormenta ha dejado escenas poco habituales incluso para una región acostumbrada a inviernos duros, testigos han difundido imágenes de montones de nieve que alcanzan el segundo piso de los edificios, coches completamente cubiertos y vecinos cavando para abrirse paso por calles y accesos a sus viviendas.

En algunos puntos, la acumulación de nieve ha superado los dos metros de altura.

Como medida preventiva, las escuelas han cerrado y muchos negocios han optado por el teletrabajo, el transporte público ha sufrido suspensiones y en varios barrios los accesos han quedado bloqueados, además, residentes han denunciado que en algunas tiendas comienza a escasear el pan, los huevos y la leche debido a las dificultades de abastecimiento.

Equipos de emergencia, junto con la Guardia Nacional, han sido desplegados para apoyar las labores de limpieza y garantizar la movilidad en la región, mientras continúan los trabajos para retirar la nieve y restablecer la normalidad, las autoridades piden precaución a la población ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

Aunque las nevadas son habituales en Kamchatka, la intensidad de este episodio ha superado lo normal y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de la región frente a fenómenos climáticos extremos.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.