Aprueban nombramiento de Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido

Con 10 votos de Morena y Partido Verde, se aprobó en el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

CIUDAD DE MÉXICO.- La Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó con 10 votos de Morena y Partido Verde, una abstención de Movimiento Ciudadano, y la ausencia de PAN y PT el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Una vez realizado este trámite, el dictamen fue turnado al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que se vote el próximo lunes, día en que Gertz Manero rendirá protesta como nuevo representante diplomático de México ante el país la nación europea.

Durante su comparecencia, que duró poco menos de una hora, con un total de 16 minutos efectivos en los que hizo uso de la palabra, el ex titular de la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que deseaba un cambio en su vida, aunque manteniéndose en el servicio público a favor de México.

Durante su comparecencia, Gertz Manero resaltó que “siento que mi carrera ha sido ser un servidor de la ley, ser un servidor es una tarea que significa trabajar para los demás y encontrar en ello una satisfacción. Voy a poner todo mi empeño en hacerlo bien, y en ese sentido si tengo la aprobación de ustedes yo les voy a rendir a ustedes buenas cuentas”.

Al inicio de la sesión, la presidenta de la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Verónica Camino Farjat, informó que Gran Bretaña ya otorgó su beneplácito para que el ex fiscal ocupe el cargo.

Al exponer su plan de trabajo en la Cámara de Diputados como futuro embajador, Gertz Manero informó que su prioridad será la atención a los jóvenes universitarios que estudian en el Reino Unido, así como promover la relación económica con el país europeo.

El exfiscal general de la República detalló que, de los residentes mexicanos en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, países que integran el Reino Unido, el 65 por ciento son estudiantes.

El hecho de que en Gran Bretaña hay el mayor número de mexicanos estudiando a nivel de educación superior en toda Europa. El número de becarios mexicanos que vienen de la Universidad Nacional Autónoma de México y que están en Gran Bretaña es también el mayor número.

Y esto va a temas fundamentales que son los avances de la tecnología, los avances en las ciencias generales y la posibilidad de que ese grupo que significa más del 65% de los residentes mexicanos en Inglaterra, nosotros debemos de darles una preferencia y un lugar fundamental”, destacó.

De la misma manera, Alejandro Gertz Manero, señaló que promover una mayor relación económica entre México y Gran Bretaña, será una de las acciones en las que ponga mayor empeño como diplomático.

Apuntó “que la inversión industrial de la Gran Bretaña pueda darse con más frecuencia y con mayor volumen en México y que nuestros productos puedan ingresar a a la Gran Bretaña con toda facilidad y que en eso tengamos el segundo aspecto de trabajo que yo creo que puede ser muy útil para el desarrollo de la economía de nuestro país”.

Durante su comparecencia, diputados y senadores formularon distintas preguntas sobre sus futuras acciones como embajador, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo postuló recientemente para el cargo de embajador.

Cuestionado sobre el nuevo entorno geopolítico internacional, así como la situación comercial y del multilateralismo a raíz de los aranceles impuestos por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a distintos países, Gertz Manero apunto que la diplomacia ayudará a mejorar esta situación.

Nosotros tenemos una prioridad muy clara ¿Cómo poder mejorar esa relación internacional, que ahora está bajo una normatividad y bajo una presión que históricamente nunca la habíamos visto?

¿Qué podemos hacer? Defender los intereses del país, y podemos llegar hasta donde las posibilidades multilaterales nos lo permitan”, expresó Gertz Manero.

Confió en que se mantendrá la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y que se reduzca la tensión geopolítica, ámbito en el que México saldrá bien librado.

Con información de EXCÉLSIOR