Brote de sarampión suma más de 7 mil casos en México

La Secretaría de Salud reporta 7,188 casos de sarampión en el país; autoridades refuerzan la vacunación en aeropuertos y centros de salud

Daniela Plata

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA.- De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 20 de enero, se reportan aproximadamente 7,188 casos acumulados de sarampión en el país, con 20 casos nuevos registrados en las últimas 24 horas.

Los primeros casos fueron identificados en Chihuahua, donde los contagios fueron relacionados con esquemas de vacunación incompletos o inexistentes.

Ante el brote de sarampión que se encuentra activo en el país, las autoridades capitalinas anunciaron el reforzamiento de la vacunación contra este virus en los puntos con mayor movilidad, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ante la inminente afluencia de millones de visitantes por motivo del Mundial de Futbol.

La vacuna contra el sarampión es una dosis preventiva dirigida a niñas y niños de 6 y 11 meses de edad.

La aplicación de esta vacuna es gratuita y se realiza en centros de salud y hospitales públicos pertenecientes al IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud. Para recibirla, se recomienda acudir con la cartilla de vacunación.

Autoridades sanitarias indicaron que adultos entre 20 y 39 años deben iniciar o completar su esquema de vacunación, especialmente quienes no cuenten con dosis comprobables.