Buscan reconocer a bomberos como servidores públicos en Tamaulipas

José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

Una iniciativa de ley será presentada en el Congreso de Tamaulipas para reconocer a los elementos de Bomberos como servidores públicos y garantizarles derechos laborales.

El diputado local Claudio de Leija Hinojosa informó que la propuesta busca que los bomberos cuenten con salario, prestaciones y un marco legal acorde a la importancia de su función.

El legislador comentó que su labor no se limita al combate de incendios, ya que también atienden accidentes viales, rescates urbanos y acuáticos, así como emergencias por huracanes e inundaciones.

Además, participan en la atención de derrumbes, explosiones, fugas de gas, manejo de materiales peligrosos y captura de fauna, en coordinación con Protección Civil.

“Los bomberos arriesgan su vida todos los días por la seguridad de nuestras familias. No podemos seguir viéndolos solo como voluntarios ”, dijo.

El reconocimiento formal, dijo que permitiría brindar certeza jurídica, mejorar sus condiciones de trabajo y fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias.

Añadió que la iniciativa busca abrir el análisis para construir un modelo que valore su entrega y proteja sus derechos laborales en todo el estado.

El diputado reiteró que dignificar a los cuerpos de bomberos también representa un beneficio directo para la seguridad de la población tamaulipeca.