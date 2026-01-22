Caos de Trump beneficia a Rusia y China; México débil

INDICADOR POLÍTICO/CARLOS RAMÍREZ

1.- El presidente Donald Trump está iniciando su segundo año de su segundo y último periodo de gobierno a tambor batiente y como era de esperarse: el caos dentro del caos, el enojo dentro del enojo y una centralidad más de psicopatía que de sociopatía.

Con un mensaje en modo de sheriff expansionista del siglo XIX y con una geopolítica que no se quiso disfrazar siquiera de ironía, Trump ya se anexó Venezuela y la operará desde Washington como estado libre y asociado, advirtió que Canadá va a pasar a 51 estrella estadounidense, Groenlandia será ocupada por la buena o por la mala, el Canal de Panamá regresará a la seguridad nacional estadounidense y México no tardará en también ser ocupado en términos geopolíticos pero no por el narcotráfico o el narcoterrorismo, sino por el petróleo, los recursos naturales y sobre todo la cintura transístmica.

En este escenario, el comportamiento presidencial imperial de Trump en su segundo año de gobierno 2.0 estará determinado sobre todo por una crisis política interna que podría cambiar el equilibrio en las elecciones de noviembre de este año, sobre todo porque los demócratas podrían hacerse del control de la Cámara de Representantes y consolidar posiciones estatales en gubernaturas, de acuerdo con la tendencia de encuestas del sitio https://www.realclearpolling.com/polls/favorability/rcp_averages.

Más que en su primer período 2017-2020, el Trump conquistador de un nuevo espacio geopolítico imperial para EU se inició de manera formal hace un año, el 20 de enero de 2025, y puso la mira muy clara en fija nuevos límites extraterritoriales en tres espacios: reactivar enfoque de guerra fría EU-Rusia/China, recuperar la centralidad económica que el Tratado comercial desperdigo por el mundo y consolidar el criterio de que se va a usar la fuerza militar en temas comerciales, geopolíticos y sobre todo de narcotráfico.

Como en política no hay secretos, la estrategia de Trump tiene una línea roja de contención: el temor del presidente de Estados Unidos a Rusia y China, inclusive, como lo narró el periodista Bob Woodward en su investigación Guerra, porque Trump tiene una especial fascinación por el perfil de Vladimir Putin como jefe de Estado.

La noche de antier martes, Trump difundió a través de su red social Truth un mapa geopolítico de América Latina con cuatro mensajes muy claros: Groenlandia, a como dé lugar, pasará a EU, Canadá aparece con el escudo estadounidense de la barra y las estrellas, Venezuela ya es zona gringa y el Canal de Panamá ya fue regresado por los panameños a EU.

2.- México está resistiendo las ostentosas, groseras y vulgares presiones públicas de Trump para postrarse ante la geopolítica extraterritorial de EU, pero cada vez con menor margen de maniobra: por goteo, fuerzas militares y células de la CIA y la DEA están ya operando contra cárteles en México, la entrega como tráfico de presos de figuras criminales disfrazadas de “generadores de violencia” no es otra cosa que la aplicación del modelo salvadoreño al revés y el cerco aéreo, marítimo y territorial militar comenzará apretar por las cuatro fronteras a México para entregar a narco políticos mexicanos.

Algunas señales comienzan a causar preocupación en ciertos sectores políticos de la 4T sobre todo a partir del sospechoso silencio de Estados Unidos a reformas del sistema/régimen/estado/Constitución de México, pero no por indiferencia o complicidad, sino porque en EU estarían preparando una estrategia intervencionista integral señalando irregularidades electorales en 2027.

Por el interés de inteligencia y seguridad nacional de EU en México, algunos analistas mexicanos estarían prefigurando un intervencionismo político-electoral y por ello Washington estaría dejando que las reformas de estructura sistémica cuatroteístas se sirvan con la cuchara grande porque estarían generando condiciones de irregularidad democrática que Washington aplicó con éxito en Venezuela y otros países. Y de paso, hay estimaciones de que la Casa Blanca estaría planeando apoyar a la derecha mexicana para empujar una nueva alternancia política que beneficiara más los planes expansionistas de Trump y sus candidatos presidenciales para 2028.

En algunos sectores gubernamentales y políticos mexicanos están pecando de ingenuidad al suponer que le van ganando a Trump con la resistencia comercial, arancelaria, antinarcóticos y nacionalista, pero los apretones de tuercas de Trump a Palacio Nacional han logrado cuanto menos preocupar y arrinconar al desarticulado y débil bloque morenista y a su negativa soberbia de pactar un acuerdo nacional de resistencia antiestadounidense con la oposición.

3.- Trump aspira hacer el James Polk (1845-1849) del siglo XXI.



-0-



Política para dummies: La política es para los políticos, no para los mesiánicos

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.



carlosramirezh@elindependiente.com.mx

http://elindependiente.mx