Cierran puente Magiscatzin II por mantenimiento

La afectación se presentará en el tramo González–Mante, a la altura del kilómetro 124+600, por lo que se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

El Centro SICT Tamaulipas informó que, debido a trabajos de mantenimiento, se realizará un cierre total a la circulación vehicular en el Puente Magiscatzin II, ubicado sobre la carretera Tampico–Mante.

La afectación se presentará en el tramo González–Mante, a la altura del kilómetro 124+600, por lo que se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones y atender la señalización preventiva instalada en la zona.

Como ruta alterna, la dependencia federal indicó que la circulación en ambos sentidos se desviará por el Puente Magiscatzin (puente antiguo), el cual permanecerá habilitado para mantener el flujo vehicular durante el desarrollo de los trabajos.

El Centro SICT Tamaulipas reiteró que estas acciones forman parte del programa permanente de conservación carretera, con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios.