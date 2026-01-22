Delcy Rodríguez habría pactado con EU Unidos antes de la captura de Maduro, revela The Guardian

Un estadounidense involucrado con la situación le comentó al periódico británico que la presidenta interina afirmó que trabajaría "con lo que sea que surja después"

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes de que un equipo de fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos entrara a Caracas para capturar al ex presidente Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, quien es jefe de la Asamblea Nacional, se comprometieron a cooperar con el gobierno estadounidense tan pronto como el ex mandatario fuera extraído, tal y como informaron cuatro fuentes con conocimiento del tema al periódico británico The Guardian.

Los informantes afirmaron al medio que, desde antes de la captura, tanto Rodríguez como su hermano aseguraron en secreto a funcionarios estadounidenses y cataríes mediante intermediarios que «darían la bienvenida a la salida de Maduro», mientras que las comunicaciones entre la ex vicepresidenta de Venezuela y funcionarios de Estados Unidos iniciaron en otoño.

Una persona de Estados Unidos dijo al periódico británico en diciembre que la actual presidenta interina de Venezuela habría comunicado al gobierno estadounidense: «Maduro tiene que irse» y aseguró que trabajaría «con lo que sea que surja después», de acuerdo con otra fuente que compartió información privilegiada con The Guardian.

Diosdado Cabello también habría sido contactado por Washington

Reuters reportó que que Diosdado tuvo conversaciones con funcionarios de EU | AP

Respecto al secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Trump, Marco Rubio, fuentes dijeron que se había mostrado escéptico respcto a colaborar con funcionarios del gobierno venezolano, no obstante, cambió de opinión tras pensar que las promesas de Delcy serían «la mejor manera de evitar el caos» tan pronto como Maduro fuera capturado.

La promesa de cooperación de Jorge y Delcy Rodríguez no había sido reportada anteriormente, sin embargo, de acuerdo con reportes de The Guardian, el medio estadounidense The Miami Herald habría informado sobre negociaciones fallidas a través de Qatar y en las que la actual presidenta interina de Venezuela se ofreció como jefa de gobierno de transición en caso de que Nicolás Maduro renunciara.

El fin de semana Reuters confirmó que Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, habría tenido conversaciones con funcionarios de Estados Unidos meses antes del operativo de comienzos de enero «para capturar» a Nicolás Maduro y que se mantienen en comunicación desde entonces, según fuentes que tienen información sobre el tema.

Cabello habría sido advertido sobre que no utilizara servicios de seguridad ni a militantes simpatizantes del partido gobernante. Los dispositivos de seguridad incluyen servicios de inteligencia, policía y fuerzas armadas, que «permanece prácticamente inctacto» luego del operativo de las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos.

