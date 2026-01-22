Detienen a “El Bótox” en Michoacán

La captura se registró tras labores de inteligencia y despliegue operativo en distintos puntos del estado

STAFF

Omar García Harfuch confirmó la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales en Michoacán. La acción se realizó como parte de la estrategia contra la extorsión y la violencia en la región de Tierra Caliente.

El detenido es señalado por extorsión, homicidio y otros delitos de alto impacto, relacionados principalmente con el cobro de cuotas a productores agrícolas, en especial del sector limonero. Autoridades lo ubicaban como objetivo prioritario por su presunta participación en hechos violentos que afectaron a líderes del sector.

La captura se registró tras labores de inteligencia y despliegue operativo en distintos puntos del estado. Fuentes oficiales indicaron que el aseguramiento se realizó sin enfrentamientos y que el presunto responsable fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso legal.

La Secretaría de Seguridad destacó que la detención busca reducir la presión criminal sobre comunidades productivas y restablecer condiciones de seguridad en zonas golpeadas por la extorsión.