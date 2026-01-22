Empleo formal en Tamaulipas pierde más de 9 mil plazas en un año: alerta CANACO Tampico

En el mismo periodo, el padrón patronal se redujo en mil 766 registros, lo que refleja no solo recortes de personal, sino cierre o consolidación de unidades productivas.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tampico alertó sobre un ajuste estructural en el mercado laboral de Tamaulipas, luego de que el empleo formal registrado ante el IMSS perdió 9 mil 131 plazas entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

De acuerdo con el análisis de CANACO, el número de trabajadores formales pasó de 689 mil 445 a 680 mil 314, mientras que los patrones bajaron de 32 mil 442 a 30 mil 676.

Municipios como: Matamoros, Nuevo Laredo y Tampico concentraron las mayores pérdidas, principalmente en los sectores de manufactura, comercio y servicios.

En contraste, Ciudad Victoria mostró mayor estabilidad, con crecimiento en el empleo, aunque con menos patrones, lo que evidencia concentración laboral en empresas ya establecidas.

CANACO Tampico atribuyó este comportamiento al aumento acumulado del salario mínimo sin apoyos a las MIPYMES, mayores costos regulatorios, presión fiscal, falta de financiamiento, incertidumbre por reformas, escasa obra pública y el impacto del comercio electrónico y la automatización.

Ante este escenario, el organismo advirtió que sin políticas públicas que fortalezcan la inversión y el empleo formal, la informalidad seguirá ganando terreno en el estado.