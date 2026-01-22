Esta sería la razón por la que se canceló ‘Enrollados’, el regreso de ‘Otro Rollo’

Tras la cancelación de la gira del regreso de 'Otro Rollo', ya se ha empezado a especular qué fue lo que pasó.

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrollados no llegará a los escenarios como se había planeado. La gira que prometía reunir a varios de los rostros más recordados del programa Otro Rollo fue cancelada de forma definitiva, según confirmó Adal Ramones a través de un comunicado en redes sociales.

El proyecto, que generó altas expectativas entre los fans, comenzó a desmoronarse tras las salidas de Yordi Rosado, Gaby Platas y Lalo España, quienes también se pronunciaron públicamente sobre los problemas que enfrentó la producción.

La gira del regreso de ‘Otro Rollo’ se cancelóInstagram

La intención era clara: revivir la esencia de uno de los programas más populares de la televisión mexicana, pero los contratiempos superaron los esfuerzos del equipo. Según Ramones, las empresas responsables del espectáculo no cumplieron con los acuerdos establecidos, lo que llevó a reprogramaciones y afectó los compromisos del elenco. A pesar de haber intentado mantener viva la gira, no fue posible seguir adelante.

Adal Ramones rompe el silencio y se despide del proyecto

En su cuenta de Instagram, Adal Ramones compartió un mensaje donde habló sobre el final del proyecto. Dijo sentirse decepcionado por no haber logrado concretar el sueño de llevar Enrollados a diferentes ciudades del país.

“Lamento profundamente que un gran sueño que todo el equipo de Otro Rollo tenía con esta gira se esté cancelando de manera definitiva (…), siempre mantuve la esperanza de rescatar este proyecto, al que le pusimos todo el corazón y empeño, y que deseaba ver cristalizado en cada una de las ciudades del este tour; sin embargo, a pesar del desgaste emocional y físico, no fue posible lograrlo”.

También explicó que, aunque él mismo recomendó a la primera empresa que se encargaría del tour, más adelante se sumó una segunda compañía, y fue ahí cuando comenzaron los problemas de organización y promoción.

“No tuve duda en recomendar a la primera empresa, que fue quien sumó a la segunda. Lamentablemente, existió descuido y un exceso de confianza, particularmente en la falta o escaso seguimiento de la publicidad, así como fallas de logística que las propias empresas han reconocido”.

Elenco de Enredados reacciona a cancelación de la gira

Unos días antes del anuncio oficial de la cancelación, ya se había generado inquietud entre el público cuando la empresa organizadora informó sobre cambios en las fechas programadas. Aunque se dijo que era un ajuste logístico, algunos integrantes del elenco comenzaron a bajarse del proyecto y a señalar otras irregularidades.

Yordi Rosado, por su parte, hace poco publicó un comunicado donde respaldó a sus compañeros y expresó su malestar por lo sucedido. Indicó que el tema está en manos de sus abogados para revisar a fondo lo que ocurrió.

“En los últimos días han surgido diversas declaraciones en torno a la gira Enrollados que por el cariño y respeto hacia ustedes y al elenco de este proyecto, no puedo pasar por alto. Es por esta razón que he pedido a mis abogados revisar minuciosamente el caso para esclarecer esta situación de la mejor manera posible”, escribió.

‘Otro Rollo’ regresa: Adal Ramones reúne al elenco original (Foto: Cuartoscuro)

“Mis compañeros y amigos involucrados cuentan con mi total respaldo, haremos todo lo que esté en nuestras manos para esclarecer esta situación a la brevedad por el respeto que todos ustedes merecen. Lamento profundamente lo ocurrido, pues al igual que ustedes estábamos verdaderamente emocionados”, agregó el conductor.

Otros miembros del elenco, como Gaby Platas y Lalo España, también se despidieron del proyecto a través de sus redes sociales. En el caso de España, fue el primero en hacer pública su salida, argumentando que los cambios de agenda por la reprogramación le impedían seguir participando.

“Les agradezco mucho, pueden verme en mis shows por la república, pueden verme en otros espectáculos”, mencionó el actor.

Aunque ambos dejaron claro que no tenían problemas personales con sus compañeros, sí reconocieron que había situaciones poco claras dentro de la organización del tour.

¿Por qué se canceló Enrollados?

En medio del caos, surgió una versión alterna que ha dado mucho de qué hablar. La locutora y especialista en temas del espectáculo conocida como Chamonic compartió que una de las razones de fondo para la cancelación habría sido una traición dentro del elenco, específicamente relacionada con Adal Ramones.

Según lo que reveló, los demás integrantes del proyecto: Roxana Castellanos, Yordi Rosado, Gaby Platas, Mauricio Castillo y Lalo España, se reunieron con los organizadores y descubrieron que Ramones nunca firmó el contrato, supuestamente por “desconfianza”. Sin embargo, la teoría apunta a que ya tenía un compromiso con el programa LOL México de Prime Video, lo cual complicaba su participación.

Esta situación habría dejado en una posición difícil al resto del elenco, que incluso podría enfrentar consecuencias legales por incumplimiento de contrato, mientras que la relación entre los ex compañeros se habría deteriorado.

Hasta ahora no se ha confirmado si habrá acciones legales ni si los integrantes volverán a colaborar en un futuro. Lo único claro es que, por el momento, Enrollados ha llegado a su fin.

Con información de HERALDO DE MÉXICO