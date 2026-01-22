Fernández Noroña le dijo «carroñero» a Miguel Bosé

El famoso expresó su opinión sobre el accidente ferroviario ocurrido en España el pasado 18 de enero en un tren de Adamuz, que ha dejado 45 muertos hasta el momento

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Gerardo Fernández Noroña llamó «carroñero» al cantante español, Miguel Bosé, luego de que el famoso expresó su opinión sobre el accidente ferroviario ocurrido en España el pasado 18 de enero en tren de Adamuz cuando cubrían la ruta Málaga-Madrid, que ha dejado hasta el momento 45 muertos.

El accidente ocurrió cuando los últimos coches de un tren del operador privado italiano Iryo descarrilaron a la altura de Adamuz cuando cubrían la ruta Málaga-Madrid. Dos vagones de Iryo acabaron sobre la vía contigua justo cuando iba a pasar un tren de la compañía pública española Renfe, que iba en sentido contrario, desde Madrid a Huelva, y que acabó impactando contra ellos.

El accidente ha abierto la conversación en España, país de origen del cantante de «Amante Bandido», quien expresó en sus redes sociales que la desgracia pudo haberse evitado, además de que pidió la dimisión del Gobierno entero, a cargo de Pedro Sánchez, quien se identifica como de izquierda.

Miguel Bosé pide dimisión de gobierno de España tras accidente de tren en Adamuz

«Mis condolencias y pesar a las familias de los fallecidos en el accidente de tren en Adamuz, Córdoba. Ni imaginar se puede, el dolor por el que pasan, ni la rabia con la que llora España entera. Otra desgracia más que podría haberse evitado. Otra de muchas tantas, constantes y sin tregua. Una vez más, los de siempre demuestran su incapacidad para gobernar, y su desprecio hacia los españoles y hacia España entera. Se prolonga sin aliento, la agonía de este enroque enfermizo de un gobierno tóxico, mientras se extiende la miseria que minuciosamente diseñan. Pedimos la dimisión general del gobierno entero, y por supuesto la del ministro de transportes, Oscar puente, de forma fulminante e inmediata. Ya no tienes perdón, chaval!!!», señaló Bosé.

Posteriormente, el senador mexicano Gerardo Fernández Noroña retuiteó el mensaje de Bosé, a quien llamó «carroñero». Luego de que el político hizo el señalamiento recibió decenas de comentarios en distintos sentidos, pues mientras algunos comulgan con su visión, otros más defendieron al cantante.

Con información de HERALDO DE MÉXICO