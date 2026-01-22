‘Frankenstein’ del mexicano Guillermo del Toro, recibe 9 nominaciones al Óscar, incluyendo mejor película

Frankenstein, de Guillermo del Toro, suma nueve nominaciones al Óscar 2026. Aunque queda fuera como mejor director, la cinta consolida su impacto global y artístico

Guillermo del Toro vuelve a posicionarse en la élite del cine internacional con Frankenstein, una adaptación largamente esperada que lo coloca nuevamente en la contienda por los Premios de la Academia. En la edición 98 de los Premios Óscar, la cinta consiguió un total de nueve nominaciones, incluida la de Mejor Película, una de las categorías más competitivas de la ceremonia.

A pesar de la expectación, el nombre del cineasta mexicano no apareció en la terna de Mejor Director, una ausencia que generó debate entre críticos y seguidores. No obstante, la fuerza del proyecto confirma la vigencia creativa de Del Toro, quien ha construido una filmografía reconocida por su identidad visual y profundidad emocional.

El director ya cuenta con tres premios Óscar en su trayectoria: dos obtenidos en 2018 por La forma del agua (Mejor Película y Dirección) y uno más en 2023 por Pinocho, como Mejor Película Animada. Estos antecedentes refuerzan el peso simbólico de su regreso con una obra tan personal como Frankenstein.

FRANKENSTEIN, UN PROYECTO DE TODA UNA VIDA

La relación de Guillermo del Toro con Frankenstein se remonta a su infancia. A los 11 años, el cineasta leyó la novela de Mary W. Shelley, una experiencia que marcó su vocación artística y definió su deseo de dedicarse al cine. Desde entonces, adaptar esta historia se convirtió en un objetivo constante.

Ese sueño comenzó a tomar forma hace más de 30 años, pero no fue sino hasta 2025 cuando logró concretarlo en pantalla. Lejos de una adaptación tradicional, Del Toro propone una nueva mirada sobre la criatura, enfocándose en temas como la paternidad, la creación y el abandono emocional.

La narrativa profundiza en los orígenes del doctor Víctor Frankenstein, explorando su relación con su padre y el paralelismo con su rol como creador. Este enfoque íntimo y psicológico distingue a la película dentro del género y explica buena parte de su reconocimiento crítico.

ÉXITO GLOBAL Y RESPALDO DE LA INDUSTRIA

Aunque tuvo un estreno limitado en salas de cine, Frankenstein encontró su mayor impulso en Netflix, plataforma donde fue lanzada a nivel global. De acuerdo con el más reciente reporte de la compañía, la película acumula 98 millones de visualizaciones, una cifra que confirma su alcance masivo.

Antes de llegar a los Óscar, la producción ya había sido reconocida con más de 40 premios internacionales, consolidándose como una de las propuestas cinematográficas más premiadas del año. Este respaldo previo fortalece su posición en la temporada de galardones.

Entre los factores clave de su éxito destacan:· Narrativa autoral con enfoque emocional· Estética visual distintiva· Relectura contemporánea de un clásico literario· Alto impacto en streaming.

DATOS CURIOSOS

· Del Toro considera Frankenstein su proyecto más personal

· La novela original fue escrita por Mary W. Shelley cuando tenía 18 años

· La cinta tardó más de tres décadas en desarrollarse

· Netflix impulsó su difusión global en menos de un mes

LISTA DE NOMINADOS A LOS OSCAR 2026

MEJOR PELÍCULA

• Bugonia

• F1

• Frankenstein

• Hamnet

• Marty Supreme

• One Battle After Another

• The Secret Agent

• Sentimental Value

• Sinners

• Train Dreams

MEJOR ACTRIZ

• Jessie Buckley, Hamnet

• Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

• Kate Hudson, Song Sung Blue

• Renate Reinsve, Sentimental Value

• Emma Stone, Bugonia



MEJOR DIRECTOR

• Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

• Ryan Coogler, Sinners

• Josh Safdie, Marty Supreme

• Joachim Trier, Sentimental Value

• Chloé Zhao, Hamnet

MEJOR ACTOR

• Timothée Chalamet, Marty Supreme

• Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

• Ethan Hawke, Blue Moon

• Michael B. Jordan, Sinners

• Wagner Moura, The Secret Agent

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

• “Dear Me” from Diane Warren: Relentless

• “Golden” from KPop Demon Hunters

• “I Lied to You” from Sinners

• “Sweet Dreams of Joy” from Viva Verdi!

• “Train Dreams” from Train Dreams

MEJOR COMPOSICIÓN ORIGINAL

• Bugonia

• Frankenstein

• Hamnet

• One Battle after Another

• Sinners

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

• F1

• Frankenstein

• One Battle after Another

• Sinners

• Sirât

MEJOR CORTO LIVE-ACTION

• “Butcher’s Stain”

• “A Friend of Dorothy”

• “Jane Austen’s Period Drama”

• “The Singers”

• “Two People Exchanging Saliva”

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

• Frankenstein

• Marty Supreme

• One Battle after Another

• Sinners

• Train Dreams

MEJOR DOCUMENTAL

• The Alabama Solution

• Come See Me in the Good Light

• Cutting Through Rocks

• Mr. Nobody Against Putin

• The Perfect Neighbor

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

• “All the Empty Rooms”

• “Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

• “Children No More: Were and Are Gone””

• “The Devil Is Busy”

• “Perfectly a Strangeness”

MEJOR EDICIÓN

• F1

• Marty Supreme

• One Battle After Another

• Sentimental Value

• Sinners

MEJORES EFECTOS VISUALES

• Avatar: Fire and Ash

• F1

• Jurassic World Rebirth

• The Lost Bus

• Sinners

MEJOR ACTOR DE REPARTO

• Benicio del Toro, One Battle After Another)

• Jacob Elordi, Frankenstein

• Delroy Lindo, Sinners

• Sean Penn, One Battle After Another

• Stellan Skarsgård, Sentimental Value

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

• Brazil, The Secret Agent

• France, It Was Just an Accident

• Norway, Sentimental Value

• Spain, Sirât

• Tunisia, The Voice of Hind Rajab

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

• Avatar: Fire and Ash

• Frankenstein

• Hamnet

• Marty Supreme

• Sinners

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

• Frankenstein

• Hamnet

• Marty Supreme

• One Battle After Another

• Sinners

MEJOR PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE

• Frankenstein

• Kokuho

• Sinners

• The Smashing Machine

• The Ugly Stepsister

MEJOR GUION ADAPTADO

• Bugonia

• Frankenstein

• Hamnet

• One Battle After Another

• Train Dreams

MEJOR GUION ORIGINAL

• Blue Moon

• It Was Just an Accident

• Marty Supreme

• Sentimental Value

• Sinners

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

• Arco

• Elio

• KPop Demon Hunters

• Little Amélie or the Character of Rain

• Zootopia 2

MEJOR CORTO ANIMADO

• “Butterfly”

• “Forevergreen”

• “The Girl Who Cried Pearls”

• “Retirement Plan”

• “The Three Sisters”

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

• Elle Fanning, Sentimental Value

• Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

• Amy Madigan, Weapons

• Wunmi Mosaku, Sinners

• Teyana Taylor, One Battle After Another

MEJOR CASTING

• Hamnet

• Marty Supreme

• One Battle after Another

• The Secret Agent

• Sinners

