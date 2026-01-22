Hombre fallece en la vía pública tras sufrir aparente infarto en Ciudad Madero

Brigadistas de la base Voluntarios Zona Sur acudieron al cruce de la calle Aguascalientes y avenida Madero, frente al sector conocido como “El Polvorín”, donde encontraron al hombre sin signos vitales a un costado de una camioneta.

Un hombre perdió la vida la tarde de este jueves luego de sufrir un aparente infarto mientras se encontraba en la vía pública, en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero.

Durante varios minutos se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin que respondiera, por lo que finalmente fue declarado sin vida. Al lugar también arribaron paramédicos de AMPS para brindar apoyo.

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado oficialmente. De manera preliminar, se informó que presentaba antecedentes de problemas cardíacos, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

El área fue acordonada en espera del arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.