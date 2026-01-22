Horario y dónde ver el México vs Panamá rumbo al Mundial 2026

Este jueves la selección dirigida por Javier Aguirre disputará su primer partido amistoso de este año

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves 22 de enero, la Selección Mexicana dirigida por Javier «Vasco» Aguirre disputará su primer partido amistoso de este 2026 cuando enfrente a la Selección de Panamá. El encuentro sirve de preparación de cara a la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Después de empatar sin goles contra Uruguay y caer contra Paraguay en la última Fecha FIFA, la Selección Mexicana enfrentará a la Selección de Panamá. Aquí te presentamos a qué hora y dónde ver el primer partido del «Tri» en este 2026.

Continuamos la preparación para la Copa del Mundo 👊🏼. Ellos son los 27 convocados por Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y Bolivia 🫡.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/pJUfoEQ9hd — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 15, 2026

México vs Panamá: a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso

Después de las dudas que dejaron los resultados de la última Fecha FIFA del 2025, la Selección Mexicana volverá a las actividades para enfrentar en un partido amistoso a la Selección de Panamá. El partido se jugará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Panamá.

El partido de este jueves 22 de enero entre México y Panamá comenzará en punto de las 19:00 horas de este día. Las acciones las podrás seguir completamente en vivo por las señales de Canal 5 de TUDN y Canal 7 de Azteca Deportes.

¿Cuándo volverá a jugar México?

Tras el partido contra Panamá, México jugará otro partido amistoso el próximo sábado 24 de enero pero ahora contra la Selección de Bolivia. El encuentro comenzará a las 13:30 y se jugará en Bolivia.

Con información de HERALDO DE MÉXICO