‘Industria de Tamaulipas es motor de desarrollo’

Opinión Económica y Financiera/Dr. Jorge A. Lera Mejía.

La economía de Tamaulipas cerró 2025 como una de las más dinámicas del país, ubicándose entre los cinco estados con mayor crecimiento industrial gracias al repunte de sectores clave como la manufactura, la maquila de exportación, la energía, la construcción y la minería, que consolidaron al estado como un polo estratégico para la inversión y el empleo formal.

Este desempeño se refleja en los datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del INEGI, que colocan a Tamaulipas en los primeros lugares nacionales en variación anual de la actividad industrial en distintos meses de 2025, con aumentos que llegaron a superar el 10% en algunos periodos.

El motor del repunte ha sido la industria manufacturera y maquiladora de exportación, particularmente en ramas como la automotriz, eléctrico‑electrónica, dispositivos médicos, componentes para computación y equipo para el suministro eléctrico, que han incrementado tanto su producción como su capacidad instalada.

La estrategia de nearshoring, que ha llevado a empresas globales a relocalizar procesos productivos más cerca del mercado estadounidense, encontró en Tamaulipas una plataforma privilegiada por su ubicación fronteriza, su red carretera y su vinculación con puentes internacionales y puertos marítimos como Altamira.

Este entorno ha permitido la llegada de nuevos proyectos, ampliaciones de plantas ya instaladas y la conformación de clústeres especializados en regiones como Reynosa, Matamoros y la zona sur.

A la par, sectores como la generación, transmisión y distribución de energía, así como la construcción de infraestructura, han reforzado el dinamismo industrial del estado.

La ampliación y modernización de parques industriales, vialidades, infraestructura portuaria y aduanera, así como proyectos vinculados al sector energético, han tenido un efecto multiplicador sobre la actividad económica, al mejorar la competitividad logística y reducir los costos para las empresas.

En algunos cortes del año, la minería y actividades relacionadas registraron crecimientos de tres dígitos, lo que contribuyó a que Tamaulipas escalara posiciones en el ranking nacional de crecimiento industrial.

Este repunte se ha traducido en una mayor aportación de la industria al Producto Interno Bruto estatal y en una expansión del empleo formal, particularmente en las zonas fronterizas y con vocación exportadora.

La industria manufacturera se consolida como uno de los pilares de la economía tamaulipeca, aportando una porción relevante del valor agregado estatal y generando cientos de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, desde operarios de planta hasta ingenieros, técnicos especializados y personal del sector logístico y de servicios asociados.

El contexto nacional hace aún más significativo el desempeño de Tamaulipas: mientras varias entidades registraron caídas o estancamiento en su actividad industrial, el estado mantuvo un crecimiento sostenido que lo ubicó dentro del grupo de economías estatales más dinámicas hacia el cierre de 2025.

Este comportamiento refuerza la percepción de Tamaulipas como un actor central en la reconfiguración productiva derivada del nearshoring y abre la puerta a que en 2026 se consoliden nuevos proyectos de inversión, mayores encadenamientos productivos locales y una demanda creciente de trabajadores calificados, con impacto positivo en el ingreso familiar y en la recaudación pública.