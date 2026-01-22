Julio Iglesias responde a denuncias por presunto abuso sexual

El cantante español compartió varias historias en sus redes sociales para dar su versión de los hechos

CIUDAD DE MÉXICO.- La semana pasada te informamos que el cantante, Julio Iglesias, fue denunciado públicamente por dos ex empleadas que lo acusaron de abuso sexual. Las víctimas relataron que los hechos ocurrieron en 2021 cuando trabajaban con el intérprete en sus residencias de Punta Cana y Bahamas.

Ante esta situación, el famoso nacido en España negó las acusaciones y explicó que trataría de limpiar su imagen. Recientemente compartió un nuevo comunicado en el que dijo que la Fiscalía de España no le permitió su defensa, por lo que se vio obligado a mostrar sus pruebas en redes sociales.

«Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente», escribió.

El cantante subió este mensaje.

Julio Iglesias muestra las pláticas con sus supuestas víctimas

Por medio de sus historias en Instagram, el intérprete de «Ni te tengo, ni te olvido» mostró algunos de los mensajes que recibió de parte de las víctimas, identificadas como Stephany «N» y María Alejandra «N». Julio Iglesias demostró que siguieron manteniendo comunicación después del año en el que supuestamente ocurrió la agresión.

En la primera plática con Stephany «N», la víctima le manda un mensaje de buenas noches a Julio Iglesias, asegurando que siempre estará a su disposición. Además, le agradece al cantante por su «paciencia» y por sus «enseñanzas». Finalmente le manda un beso y un abrazo.

«Te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas», se lee en el mensaje.

Ventiló las pláticas con sus supuestas víctimas.

En otro mensaje, ahora con María Alejandra «N», la denunciante le envió saludos en 2023; es decir, dos años después de las supuestas agresiones. Al parecer el cantante no le respondió y la víctima intentó contactarlo de nuevo.

«Espero no molestarlo con mi breve mensaje. Solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, está demás decirle que lo quiero mucho», escribió.

Es importante señalar que en las pláticas ventiladas por Julio Iglesias no se muestra ningún mensaje del cantante. Todas las conversaciones son enviadas por las denunciantes.

El cantante mostró las conversaciones.

¿De qué se le acusa a Julio Iglesias?

Julio Iglesias, famoso cantante nacido en España, está en el ojo del huracán por las denuncias por supuesto abuso sexual que hicieron en su contra dos de sus ex empleadas. Al parecer los hechos ocurrieron en 2021 cuando coincidieron en las propiedades Punta Cana y Bahamas.

Ante los hechos, el cantante subió un mensaje asegurando que las acusaciones son falsas y tratará de limpiar su imagen.

Con información de HERALDO DE MÉXICO