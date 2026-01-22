Mujer es agredida por su pareja en Ciudad Madero

De acuerdo con información de autoridades, la mujer requirió atención médica tras la agresión, por lo que brigadistas de Voluntarios Zona Sur acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios

Una mujer fue víctima de violencia por parte de su pareja sentimental al interior de su domicilio, en el sector Miramar de Ciudad Madero.

De acuerdo con información de autoridades, la mujer requirió atención médica tras la agresión, por lo que brigadistas de Voluntarios Zona Sur acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios, a solicitud de la Guardia Estatal.

El presunto agresor huyó del sitio antes de la llegada de las autoridades, quienes implementaron un operativo de búsqueda sin resultados hasta el momento. La víctima fue orientada para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.

Este caso se suma a los hechos de violencia familiar que continúan registrándose en la zona sur de Tamaulipas, un delito que debe ser atendido como un problema de seguridad y de derechos humanos.

Las autoridades recordaron que las mujeres que viven violencia pueden solicitar apoyo a través del 911 y acudir a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, donde pueden recibir atención jurídica, médica y psicológica.