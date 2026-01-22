Mujer paga con billete falso de 500 un litro de miel en Altamira

Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

Una mujer pagó con un billete falso de 500 pesos un litro de miel en el Mercado Municipal de Altamira.

El comerciante Roberto Cruz Mancilla reportó la pérdida de su mercancía y de 350 pesos que entregó como cambio a la sospechosa el pasado lunes 19 de enero.

El afectado indicó que el incidente ocurrió mientras atendía su negocio. Debido a la presencia de otros clientes, la revisión del billete no fue inmediata.

«Vino una clienta, me compró un litro de miel y me pagó con un billete de 500 pesos, estaba ocupado y lo revisé después con el plumón y me di cuenta de que era falso», detalló Cruz Mancilla.

Al confirmar el fraude, el vendedor buscó a la persona por las inmediaciones del mercado tras recibir informes de otros locatarios.

“Salí a buscar a la mujer y los compañeros me dijeron que se había rumbo al café y la busqué por varias calles. Tengo un plumón y por eso me di cuenta, pero ya se había ido la señora y traté de alcanzarla».

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Guardia Estatal acudieron al mercado para tomar conocimiento del caso y levantar el acta correspondiente.

El representante de los locatarios del mercado describió a la mujer como una persona de tez morena, complexión robusta, de unos 40 años, vestida con blusa blanca, pantalón de mezclilla y bolsa negra.