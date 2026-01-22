Multa de hasta mil 200 pesos al dueño de un perro que agredió a una adulta mayor

Autoridades municipales advirtieron que permitir que las mascotas deambulen sin control en la vía pública conlleva sanciones administrativas

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Tras la agresión de un perro Husky a una adulta mayor en el exterior de la escuela Artemio Villafaña en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, autoridades municipales advirtieron que permitir que las mascotas deambulen sin control en la vía pública conlleva sanciones administrativas.

La directora de Ecología del Ayuntamiento de Tampico, Yahaira Cruz Aguilar informó que este tipo de conductas se castigan con multas que van de 3 a 10 UMAS, equivalentes como máximo a cerca de mil 200 pesos al representar un riesgo para la población.

“No podemos dejar a nuestras mascotas afuera… la sanción varía de 3 a 10 UMAS”

La funcionaria municipal recomendó a la persona afectada acudir al Distrito de Salud para el Bienestar II para verificar si el animal cuenta con la vacunación antirrábica.

“Lejos de la sanción, que acuda al Sector Salud para verificar al perro que la mordió; sobre todo revisar si tiene las vacunas antirrábicas. Si no, la persona debe ir al Centro de Salud para su valoración y mantener al animal en resguardo”

Cruz Aguilar dijo que este jueves personal de la Dirección de Ecología cita a comparecer al dueño del perro, a quien se le recomendará evitar llevar al animal a las inmediaciones de la escuela con el fin de prevenir nuevos incidentes.