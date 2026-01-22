Pasajero queda lesionado en choque por alcance

El golpazo sacudió al usuario del transporte público, sufriendo el llamado latigazo.

Benigno Solís/La Razón

Un pasajero de un taxi resultó lesionado, al ser impactada por alcance la unidad en la que viajaba, en la avenida Hidalgo en Tampico.

El accidente tuvo lugar la mañana del jueves, en la intersección de esa avenida con la calle Palmas de la colonia Altavista.

Sobre la primera arteria, circulaban de norte a sur un Nissan Versa blanco y un Nissan March habilitado como taxi.

A la altura de las oficinas del INE, el conductor del carro particular aparentemente no guardó la distancia reglamentaria, impactando en la parte posterior al otro coche.

El golpe sacudió al pasajero que iba en el asiento del copiloto, el cual resultó lesionado.

Un elemento de los Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas arribó para valorar a la persona que salió afectada.

Tránsitos de Tampico llegaron para tomar conocimiento del hecho vial y deslindar responsabilidades.