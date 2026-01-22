Prenden alertas por suicidios en Tamaulipas: SS

Registran 138 casos el año pasado, la mayoría se reportaron en Reynosa; activan estrategia para evitar esta problemática

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El suicidio continúa siendo una de las principales alertas de salud pública en Tamaulipas.

Aunque durante 2025 se registró una disminución en el número de casos en comparación con el año anterior, la problemática sigue siendo grave y preocupante, especialmente por su impacto en hombres y jóvenes.

Eliana Guevara Peña, jefa del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, informó que el año 2025 cerró con alrededor de 138 suicidios.

Si bien la cifra es menor a la registrada en 2024, la funcionaria subrayó que esta reducción no minimiza la dimensión del problema.

“Que hayan sido menos casos no quita que siga siendo una situación que nos preocupa y nos ocupa”, afirmó.

La especialista explicó que el suicidio es un fenómeno multifactorial, en el que intervienen no solo condiciones de salud mental, sino también factores sociales, económicos, laborales, familiares y relacionales, así como posibles desequilibrios fisiológicos.

Esta complejidad, dijo, obliga a atender el problema desde una visión integral.

Uno de los patrones que más preocupa a las autoridades es que la mayor incidencia se presenta en hombres, particularmente jóvenes, tendencia que se mantiene de forma constante.

Ante ello, se han reforzado las estrategias de prevención y concientización dirigidas a este sector de la población, con el objetivo de fomentar la búsqueda oportuna de ayuda profesional.

En el contexto nacional, Tamaulipas se mantiene por debajo de la media del país.

De acuerdo con la funcionaria, mientras la tasa nacional de suicidio es de 6.4, en la entidad se ubica alrededor de 4.1.

No obstante, reconoció que el reto institucional es reducir aún más estos indicadores.

El análisis de los casos también revela la presencia de suicidios en menores de edad, aunque en menor proporción.

Durante 2025 se registraron dos o tres casos en personas menores de 18 años, situación que refuerza la necesidad de fortalecer la prevención desde edades tempranas, especialmente en los entornos escolares y familiares.

En cuanto a la distribución geográfica, Reynosa se mantiene como el municipio con mayor incidencia.

Guevara Peña explicó que se trata de una ciudad con alta movilidad, fuerte competencia laboral y características propias de una zona fronteriza, factores que incrementan los riesgos psicosociales.

Actualmente, Reynosa concentra el mayor número de centros comunitarios de salud mental y atención a las adicciones, con al menos tres unidades especializadas y más de diez psicólogos en operación.

Sin embargo, la funcionaria advirtió que la atención clínica, por sí sola, no es suficiente para erradicar el problema.

Ante este panorama, en 2026 se conformó el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, en el que participan diversas dependencias estatales, con el objetivo de fortalecer la prevención, la detección temprana y la canalización de personas en riesgo.

Finalmente, Guevara Peña enfatizó que la prevención del suicidio es una responsabilidad compartida, al tratarse de un fenómeno que impacta directamente al tejido social. “Es un trabajo que debemos hacer en conjunto como sociedad”, concluyó.