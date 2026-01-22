Reorganiza alcaldesa de Tampico su gabinete: anuncia enroques en Bienestar Social y Zona Norte

La alcaldesa explicó que estos movimientos obedecen a una revisión constante del funcionamiento del municipio y buscan fortalecer el trabajo institucional

Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, anunció ajustes internos en su administración que contemplan enroques entre los titulares de la Secretaría de Bienestar Social y la Delegación de la Zona Norte, como parte de un proceso de reorganización del gobierno municipal.

La alcaldesa explicó que estos movimientos obedecen a una revisión constante del funcionamiento del municipio y buscan fortalecer el trabajo institucional.

“Sí, vamos a tener todavía cambios… nos quedan unos dos cambios que pronto los van a saber. Estamos organizando, reestructurando; la Delegación Zona Norte, por ejemplo, es una, la Secretaría de Bienestar Social, y de alguna manera quienes están laborando todos han mostrado excelente trabajo, los vamos a reorganizar, redistribuir en la misma administración, cumpliendo funciones distintas”

Villarreal Anaya se reunió con funcionarios de primer nivel para evaluar los avances del Plan Municipal de Desarrollo y mantener alineadas a todas las áreas de la administración.

“Los lunes y los jueves siempre hay reuniones de gabinete en donde seguimos el Plan Municipal de Desarrollo, marcamos cuáles son las potenciales mejoras que podemos hacer en la administración”

Indicó que los ajustes también permitirán mejorar la coordinación de programas sociales como “Aquí Contigo”, enfocado en la atención directa a la ciudadanía.

“Con motivo de seguir desdoblando estos esfuerzos en un programa nuevo… que es el día de pueblo donde escuchamos peticiones, tenemos que coordinarnos de mejor manera”

Como parte de estas acciones, la presidenta municipal encabezó una jornada asistencial en la colonia Morelos, donde se entregaron de manera gratuita entre 600 y 700 paquetes de verdura a vecinos del sector, reforzando la política de atención directa en las colonias.