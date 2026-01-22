Se dispara el consumo de drogas en la entidad

Pasa del 10.3 por ciento al 14 por ciento, y hay una reducción en la adicción de menores, pero subió en mayores de 18 años

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El consumo de sustancias psicoactivas en México registró un incremento sostenido durante la última década, al pasar de 10.3 por ciento en 2016 a 14 por ciento en 2025, reveló José Ángel Prado García, director de Operación y Patronatos de los Centros de Integración Juvenil (CIJ).

Aunque destacó una reducción en el inicio del consumo entre menores de edad, el funcionario advirtió sobre un cambio preocupante en el perfil de las personas usuarias, ya que actualmente el consumo inicial se concentra en adultos mayores de 18 años, fenómeno que se asocia a los efectos sociales y emocionales derivados de la pandemia de Covid-19.

Prado García alertó además sobre el incremento en el consumo de alcohol entre mujeres adultas, situación que representa un nuevo reto para las estrategias de prevención y atención en materia de salud pública.

En el caso de Tamaulipas, explicó que la entidad concentra diversos factores de riesgo para el consumo de drogas, entre ellos una menor percepción del peligro que implica su uso, una mayor tolerancia social y una amplia disponibilidad de sustancias ilícitas.

Indicó que el estado atraviesa una transición demográfica relevante, en la que una población que anteriormente era predominantemente infantil ahora forma parte del sector económicamente activo, lo que incrementa la exposición a conductas de riesgo asociadas al consumo de drogas.

Respecto a las sustancias de mayor consumo, señaló que la marihuana continúa siendo la droga ilegal con mayor presencia; sin embargo, en los últimos años se ha detectado un aumento en la disponibilidad de clorhidrato de cocaína, opioides sintéticos distintos al fentanilo y metanfetaminas tipo cristal.

Ante este escenario, informó que se prepara una campaña nacional contra el consumo de metanfetaminas, similar a la estrategia aplicada contra el fentanilo, la cual incluirá acciones en medios de comunicación y centros educativos.

Finalmente, subrayó que la participación de madres y padres de familia es clave para reducir los factores de riesgo, por lo que los exhortó a acercarse a los Centros de Integración Juvenil y a las instituciones de salud para recibir orientación y fortalecer factores protectores en niñas, niños y jóvenes.