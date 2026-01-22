Socavón hunde camión recolector en la colonia Jardín 20 de Noviembre

El pavimento colapsó en la calle 12, cerca de la prolongación Jalisco, provocando que una unidad de recolección de basura quedara atrapada; no se reportaron personas lesionadas y se presume una falla en el sistema de drenaje.

José Luis Rodríguez Castro La Razón

Un camión recolector de basura se hundió en la colonia Jardín 20 de Noviembre, luego de que el pavimento colapsara repentinamente durante su recorrido matutino.

La unidad quedó atrapada de los neumáticos posteriores y fue necesario utilizar maquinaria pesada para su extracción.

El incidente ocurrió en la calle 12, cerca de la prolongación Jalisco, donde se formó un socavón que cedió bajo el peso del vehículo de carga.

La unidad afectada fue la número 16 del servicio de recolección, la cual transportaba residuos domésticos al momento del hundimiento, sin que se reportaran personas lesionadas.

Para liberar el camión se utilizó maquinaria pesada tipo retroexcavadora, además de cadenas de arrastre, lo que obligó al cierre parcial de la vialidad por más de una hora.

Se sospecha que el colapso pudo ser provocado por la ruptura de una tubería del sistema de drenaje, debilitando la estructura del subsuelo.