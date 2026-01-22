Sube 20 pesos la carne en el Mercado Argüelles de Victoria

Un incremento de 20 pesos al kilo de carne se registró durante este mes de enero en las carnicerías del Mercado Argüelles, en #CdVictoria, ajuste que responde a una combinación de factores como el encarecimiento del alimento para el ganado y los efectos acumulados de la sequía

Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un incremento de 20 pesos al kilo de carne se registró durante este mes de enero en las carnicerías del Mercado Argüelles, en Ciudad Victoria, ajuste que responde a una combinación de factores que van desde el encarecimiento del alimento para el ganado hasta los efectos acumulados de la sequía, situación que comienza a resentirse tanto en el bolsillo de los consumidores como en la operación diaria de los pequeños comerciantes.

Felipe Reyna, de la carnicería Don Juan, explicó que el aumento ha sido inevitable ante el alza generalizada en los insumos del sector.

Y es que expuso que durante 2025 el kilo de carne se comercializaba en alrededor de 240 pesos, mientras que al inicio de 2026 el precio subió a 260 pesos.

“Es un incremento pequeño, pero como quiera afecta a la ciudadanía y a todo el pueblo”, reconoció, al señalar que el costo del alimento para el ganado y la falta de agua derivada de la sequía han presionado los precios al alza.

El comerciante agregó también que este escenario coloca en desventaja a las carnicerías tradicionales frente a las grandes tiendas de autoservicio, las cuales, dijo, pueden ofrecer precios más bajos al adquirir productos en grandes volúmenes.

“Nosotros no podemos competir con ellos, porque compran en grandes cantidades y manejan muchos productos”, expuso, aunque subrayó que la diferencia principal se encuentra en la calidad del producto.

Pero en contraste, Reyna destacó que la carne que se vende en el Mercado Argüelles es de origen local y de libre pastoreo, lo que garantiza frescura y mejores condiciones sanitarias.

“Es carne de la región, viene del campo directamente al rastro y de ahí al comercio; es carne fresca, no congelada y sin conservadores”, afirmó.

De igual modo, advirtió que gran parte de la carne que se comercializa en tiendas de autoservicio permanece congelada por largos periodos y contiene conservadores que alteran su composición.

“Cuando la pones en el sartén, escurre agüita; eso es lo que le inyectan”, comentó.

Y lamentó que actualmente muchos consumidores, en especial las nuevas generaciones, prioricen el precio y la cantidad por encima de la calidad, ya que anteriormente el cliente buscaba carne fresca y ahora solo cantidad y precio.

«Nosotros ofrecemos calidad con un precio moderado”.

Sobre el proceso de abasto, explicó que las carnicerías del mercado se surten del único rastro con el que cuenta actualmente Ciudad Victoria, el rastro de la facultad de Veterinaria, el cual, dijo, opera de manera aceptable aunque con algunas limitaciones técnicas.

“Funciona bien, alrededor de un 80 por ciento; cuando hay fallas se detiene la matanza para no arriesgar la calidad de la carne”, precisó.

Finalmente, Felipe Reyna reiteró el llamado a la ciudadanía para apoyar el comercio local y consumir carne de la región e invitó a las familias victorenses a acudir al Mercado Argüelles, donde las carnicerías ofrecen atención de lunes a domingo, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, además de una amplia variedad de cortes y productos tradicionales.

“Consumir local es apostar por calidad, frescura y por la economía de la propia ciudad”, concluyó.