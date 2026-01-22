Uso de «diablitos» aumenta el riesgo de incendios en casas

Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- El uso de conexiones irregulares, conocidas como «diablitos», representa un factor de riesgo crítico para las viviendas.

El director de Protección Civil, Romel Martínez Flores, advirtió que estas prácticas de robo de energía eléctrica suelen derivar en el sobrecalentamiento de las instalaciones y, en consecuencia, en incendios de consecuencias fatales.

Explicó que la dependencia a su cargo recibe denuncias recurrentes sobre esta problemática en diversos fraccionamientos. Ante estas quejas, el personal jurídico elabora la documentación necesaria para turnar los expedientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), instancia facultada para intervenir en el robo de suministro.

“Totalmente, poner un diablito o pasarse energía de una casa a otra no es la manera adecuada, sobre todo por el calentamiento de las conexiones y de ahí vienen los incendios que pudieran generar situaciones muy lamentables”.

Martínez Flores enfatizó que la corporación mantiene una postura de auxilio permanente para evitar tragedias mayores. Respecto al reciente siniestro en el fraccionamiento Canarios, donde perdieron la vida dos menores, confirmó que la oficina de Protección Civil ya coadyuva con la información requerida para el proceso de investigación.

“Es muy recurrente y estar revisando cada fraccionamiento para ver algún diablito hay instancias en el tema y nosotros vamos a coadyuvar un riesgo a la población”.

El titular de la dependencia exhortó a la ciudadanía a realizar los reportes correspondientes ante cualquier anomalía eléctrica detectada en sus sectores.

Considera en que el ahorro económico por el uso de conexiones ilícitas no justifica el peligro al que se exponen los residentes por la inestabilidad de la corriente.