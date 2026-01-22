VIDEO: Clientes y meseros de restaurante arman pelean campan en Oaxaca

Los hechos quedaron grabados en video por una de las personas que presenció toda la trifulca en el establecimiento localizado cerca del centro histórico oaxaqueño.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hecho lamentable se registró la tarde del lunes en un establecimiento de comida ubicado en la periferia del centro histórico del estado de Oaxaca, donde clientes y meseros del lugar fueron los protagonistas.

Los hechos quedaron grabados en video por una de las personas que presenció toda la trifulca en el establecimiento Rey de Oros, localizado en la calle 20 de noviembre, donde meseros del lugar se vieron involucrados en un altercado con comensales que se encontraban consumiendo bebidas al interior del negocio.

De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento ocurrió mientras los clientes convivían en el establecimiento, generando momentos de tensión entre trabajadores y asistentes.

En las imágenes se ve a tres hombres lanzando improperios a los meseros del lugar, para después pasar a los golpes e incluso hasta patadas voladoras dignas de una función de lucha libre.

Ante estas reacciones, los trabajadores respondieron de igual manera, sin embargo los sujetos incluso agredieron y le gritaron también a mujeres que se encontraban tratando de mediar en enfrentamientos.

#Ahora 🚨Riña entre meseros y clientes en terraza del Rey de Oros, en la calle 20 de Noviembre La tarde de este día se registró una riña en la terraza del establecimiento Rey de Oros, ubicado sobre la calle 20 de Noviembre, donde meseros del lugar se vieron involucrados en un… pic.twitter.com/MBjeQRMVOh — Imagen_Oaxaca (@Imagen_Oax) January 21, 2026

Tras una serie de intercambios de golpes, los agresores se metieron hasta la cocina para seguir con la pelea, donde fueron recibidos por más elementos del restaurante al tiempo que otros compañeros de trabajo llamaban a la policía local.

Luego de este bochornoso episodio, las autoridades correspondientes arribaron al sitio para contener la riña sin que hasta el momento no se haya informado de manera oficial el motivo que originó la pelea.

El incidente generó expectación entre transeúntes y clientes de la zona, quienes presenciaron el conflicto. Se espera que las autoridades o la administración del lugar emitan una postura para esclarecer lo ocurrido y determinar cuántas personas hubo lesionadas, así como los daños materiales.

Aunado a lo anterior también se espera que las investigaciones avancen con el fin de deslindar responsabilidades y obtener las sanciones correspondientes derivadas de los hechos.

Con información de EXCÉLSIOR