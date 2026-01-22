VIDEO: Saca a lavar su sillón a la calle y se lo lleva el camión de la basura

Esta mujer no se imaginó que su sillón terminaría en el camión de la basura tras lavarlo en la calle

CIUDAD DE MÉXICO.- En muchas colonias populares de México, los sillones de la sala se lavan en la calle, por increíble que pudiera parecerle a algunos. La imagen podría ser parte de esa saga llamada «México le gana a la IA», sin embargo, esto es real. ¿Por qué? Porque al ser las casas tan pequeñas en su mayoría, los sillones suelen lavarse en la calle y dejar secar al sol, al ser quizá un poco costoso el llamar a un servicio especializado de lavado de salas.

La historia que te contamos es igual de graciosa como de lamentable, sobre todo para quien perdió su sillón. A través de un video que se viralizó en redes, la tarde del miércoles 21 de enero una mujer decidió sacar a la calle su sillón para darle una lavada, sin pensar que al dejarlo secando al sol, sería la última vez que lo vería. El camión de la basura lo tomó como tal y decidió subirlo al camión para ser triturado al instante.

La mujer lavó su sillón en la calle y en cuestión de una hora, se lo llevó la basura | Redes Sociales

¿Qué pasó con el sillón de esta mujer?

En redes sociales se difundió un video con fecha del 21 de enero de este 2026, en donde se ve a una mujer lavando su sillón en la calle, cerca de las 11:55 horas.

Posteriormente lo deja secando al sol y una hora después, a las 13:01 horas, el camión de la basura se estaciona fuera de su domicilio, a esperar que los encargados de recolectar los desechos suban el sillón.

Dos hombres uniformados cargan el sillón pensando que era basura y lo introducen en el camión para ser triturado en cuestión de segundos. Es justo ahí cuando el video, el cual fue grabado por cámaras vecinales, se corta, sin saber si la mujer salió para reclamar por el mueble que una hora antes estaba lavando en la calle.

El camión de la basura se llevó el sillón que se encontraba secándose al sol | Redes sociales

Los comentarios en redes

Sabemos que este tipo de videos generan decenas de comentarios en redes sociales, y esta ocasión no fue la excepción. Al menos en X, lo que se leyó fueron comentarios en los que el ingenio y creatividad salen a flote:

•Es un sketch del chavo

•Pues si lo lavó no se notó porque hasta los basureros pensaron que estaba para la basura

•El universo le dijo que ya era hora de cambiarlo

•No podrá recuperarse financieramente de ese golpe en un tiempo

•El tesoro de uno es la basura de otro

Saco el sofá a la calle para lavarlo y se lo termino llevando el camión de basura kjj pic.twitter.com/sHKKbisflZ — ElBuni (@therealbuni) January 22, 2026

Con información de HERALDO DE MÉXICO