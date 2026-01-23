Adal Ramones publica mensaje sobre la amistad, tras cancelar gira de Enrollados

El conductor de televisión compartió un mensaje tras la controversia por la cancelación definitiva de Enrollados

MÉXICO.- Adal Ramones confirmó que la gira de presentaciones de Enrollados fue cancelada de manera definitiva. Por medio de un comunicado, el conductor de televisión confirmó que problemas con la logística y otros inconvenientes provocaron que el reencuentro de Otro Rollo no fue posible.

Momentos antes de la postura de Adal Ramones, sus ex compañeros en Otro Rollo, Gaby Platas, Yordi Rosado y Lalo España anunciaron sus salidas del proyecto de Enrollados. Los famosos aseguraron que había varias irregularidades dentro de las empresas organizadoras.

Adal Ramones comparte nuevo comunicado

Ante los constantes rumores que surgieron por la cancelación definitiva de Enrollados, algunos acusan de traición a Adal Ramones, el ex conductor de Otro Rollo compartió un nuevo comunicado para agradecer el apoyo que ha recibido.

En su perfil en Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, el también conductor de La Granja VIP se dirigió a sus familiares y amigos por las muestras de apoyo que le han brindando por la polémica en la gira de presentaciones de Enrollados.

«Gracias a cada uno de los amigos que con sus mensajes de aliento, me han demostrado que cuando pasan cosas de desánimo y tristeza, todo se siente menos pesado», escribió.

En la parte final del texto, el también conductor de «La Academia» envió una indirecta y reconoció a su verdaderos amigos, asegurando que están en las buenas y en las peores. Finalmente les envió un abrazo a todos sus compañeros.

El conductor subió un nuevo comunicado. Foto: Instagram/@adalramones

¿Qué pasó con la gira Enrollados?

Después de problemas de logística por la empresa organizadora, parte del elenco de «Enrollados» confirmó que no continuaría en el proyecto; además, argumentaron que había otras irregularidades. Por otra parte, Adal Ramones dijo que la gira fue cancelada de manera definitiva, expresando su tristeza por no concretar el regreso de «Otro Rollo».

Versiones señalan que Adal Ramones traicionó a sus compañeros al no firmar el contrato debido a otro compromiso laboral que tenía. Gaby Platas, Yordi Rosado y Lalo España externaron su preocupación y anunciaron sus salidas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO