ASE presenta 70 denuncias

Promovió expedientes penales por presunto desvío de recursos que superan los 3 mil millones de pesos, además de imponer más de 90 multas por opacidad

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón

La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha promovido ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción un total de 70 denuncias contra funcionarios de ayuntamientos y organismos públicos descentralizados por desvío de recursos y presunto quebranto al erario, por un monto acumulado de 3 mil 108 millones de pesos, correspondiente a cuentas públicas desde 2017 a la fecha, que aún se encuentran pendientes de resolución.

El titular de la ASE, Francisco Noriega Orozco, informó que además se han iniciado 18 procedimientos ante los Tribunales de Justicia Administrativa, relacionados con actos de servidores públicos, por un monto de 12.7 millones de pesos.

Detalló que durante 2024 se aplicaron multas a 33 ayuntamientos, 16 organismos públicos municipales y cuatro organismos públicos descentralizados estatales. En tanto, en 2025 se sancionó a siete ayuntamientos, un organismo descentralizado municipal y uno estatal, por no presentar en tiempo y forma la información de sus ejercicios financieros.

En total, suman más de 90 multas impuestas en los últimos dos años, con un monto cercano a tres millones de pesos, derivadas del incumplimiento en la entrega de información obligatoria. Noriega Orozco destacó que esta cifra representa un avance significativo, en comparación con las 18 multas aplicadas durante los siete años de la administración anterior.

“Estamos utilizando todas las herramientas que nos da la ley para presionar a los responsables y que presenten la información en tiempo y forma. Detectamos que existía una práctica reiterada de no entregar información”, señaló.

Explicó que la multa por primera omisión es de 16 mil pesos, pero en caso de reincidencia puede alcanzar hasta 200 mil pesos. Incluso, precisó que hay alcaldes sancionados con multas de hasta 90 mil pesos, las cuales deben cubrir de su propio bolsillo, no con recursos públicos.

Reconoció que algunos ayuntamientos presentan mayor reincidencia en prácticas de opacidad, mismas que forman parte de las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción. Indicó que actualmente se vive un proceso de reactivación de expedientes que permanecieron detenidos por años, como los correspondientes a 2018, y destacó el trabajo del anterior fiscal anticorrupción para destrabar investigaciones.

Finalmente, aseguró que las cuentas públicas de 2023 reflejaron desorden y falta de control interno, mientras que en 2024 ya se observó una mejoría, con la expectativa de que 2025 muestre avances aún mayores, debido a una mayor voluntad de los alcaldes en materia de rendición de cuentas.