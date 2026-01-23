-Beneficios a Tamaulipas con reunión de Sheinbaum-Américo -Mortal explosión en Matamoros

GLOSAS / MIGUEL GARAY ÁVILA

No es solo la inauguración del recinto aduanero en Nuevo Laredo lo que en su agenda trae la Presidenta de la República CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, en su visita que mañana sábado hace a Tamaulipas, no, no solo eso, también sostendrá buen intercambio de impresiones con su amigo el Gobernador AMÉRICO VILLARREAL GUERRA sobre lo que ya se está construyendo, pero sobre todo nuevos proyectos que seguirán impulsando el desarrollo de nuestro Estado.

La Presidenta llega hoy a Tamaulipas, directamente a Nuevo Laredo, donde pernoctará para mañana atender su agenda principal.

Pero mientras es mañana, nos dicen, sostendrá reunión con el Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA sobre diversos temas. Y es seguro que de ahí saldrán buenos resultados.

Es evidente que para no dejar temas sin tratar en ese intercambio de impresiones con la Presidenta, el Gobernador AMÉRICO sostuvo ayer jueves una importante reunión con todos los miembros de su gabinete.

La plática fue larga y tendida, según nos cuentan, de tal forma que productiva será la vista de CLAUDIA SHEINBAUM a Tamaulipas.

Por lo pronto, nos reportan de Nuevo Laredo, desde el miércoles se iniciaron los preparativos para esa visita presidencial.

MORTAL EXPLOSIÓN SE

REGISTRA MATAMOROS

Y mientras este amanecer desglosábamos los temas del acontecer tamaulipeco, nos sorprendieron los primeros informes sobre una terrible y mortal explosión ocurrida en las instalaciones de la maquiladora Spellman, ubicada a orillas de la Avenida Lauro Villar, dentro de lo que es la Ciudad Industrial.

Y nos dicen que al menos dos bomberos han fallecido y hay varios lesionados, que en ambulancias se les trasladó a centros médicos, pero que entre ellos van otros bomberos que sufrieron afectaciones en su lucha por sofocar el fuego.

Ya se está contemplando ese hecho como toda una lamentable tragedia. Se ha iniciado una investigación sobre las causas de la explosión y establecer si se trata de un lamentable accidente, que ocurre precisamente en vísperas de la visita presidencial en la frontera tamaulipeca.

El Presidente Municipal de esa ciudad, JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA se apersonó tanto al lugar de la tragedia como en el Hospital del IMSS para estar al pendiente de la situación.

PRESIÓN A DIDIS-TAXIS

Y dentro de las que afectan a la comunidad tamaulipeca en general, de varias ciudades nos dicen que quienes se dedican al transporte de personas mediante la plataforma Didi, estan regularizándose muy bien cumpliendo con los requisitos de registrarse como persona y registrar su vehículo, esto en la Dirección de Transporte del Estado.

Y que hasta ahí todo bien, pero ahora personas externas los están empadronando y presionando para que mensualmente paguen una cuota a las fuerzas obscuras. ¡Válgame Dios!.

Los dedicados a esa actividad de transporte han estado divulgando esa “presión” en redes sociales con la esperanza que el clamor llegue a oídos de la Presidenta Claudia y de su gabinete de seguridad ahora que le están poniendo más atención al delito de extorsión.

EL VERDE SE MUEVE

Dentro del panorama futurista político, los del Verde se mueven. Por el sur tamaulipeco acá anduvo el dirigente estatal del Partido Verde, MANUEL MUÑOZ CANO que sostuvo una reunión con medios de comunicación.

Eso nos hace recordar que no debe haber ningún descarte en el futuro político sobre MAKI ORTIZ. Su habilidad en estos menesteres está a toda prueba. No por nada por más de dos décadas ha andado en lugares mayores.

Ya Veremos.