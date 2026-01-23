Boletos de BTS en CDMX llegan a $120 mil pesos en reventa

Los conciertos de la banda en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana será todo un hito de la música contemporánea pop, por lo que nadie se lo quiere perder

MÉXICO.- Comenzó la venta de boletos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México y se agotaron de manera rápida por la gran demanda que existe de fanáticos no solo en México, también de países latinoamericanos cercanos a su frontera sur. Esto, sin embargo, activó la venta en el segundo mercado de tickets.

Estos precios puedes revisarlos a través de la plataforma de Viagogo, que es la página donde se venden la mayoría de los boletos de reventa. La forma en que funciona es a través de un precio dinámico en el que aumentan sus precios a medida en que se terminan los boletos por Ticketmaster y aumenta la demanda en un segundo mercado.

¿Cuánto cuestan los boletos de BTS en preventa?

Lamentablemente, los fanáticos que no alcanzaron a comprar estos boletos, tendrían que hacerlo con precios inflados que actualmente están por las nubes, ya que por el momento, se reporta que hay precios que superan los 120 mil pesos en diversas secciones, empezando por las que están a nivel de pista, pero también las primeras filas de gradas.

Debemos recordar que estos precios no son los oficiales, y mucho menos son precios que estén avalados o sean recomendados por la empresa que organiza el evento, tampoco por el artista ni por la boletera encargada de su distribución. Además, una vez que compras en el segundo mercado, no puedes acceder a ciertos beneficios como la devolución del dinero en caso de que se cancele o ya no puedas ir, entre otros.

Precios en reventa de BTS

Estos son algunos de los precios que se pueden ver en la página hasta este viernes 23 de enero de 2026:

Sección 5, 4, 2, y 21: 59 mil 679 pesos

Sección 1, GNP1C: 121 mil 992 pesos

NA20C: 17 mil 761 pesos

Sección 36: 24 mil 398 pesos

GNP3C: 49 mil 732 pesos

GNP3A: 52 mil 574 pesos

Por último, recuerda que puedes estar a expensas de personas que se dediquen al fraude a través de la reventa de boletos, por lo que antes de acceder a una compra en el segundo mercado de venta, debes verificar muy bien la información, así como los datos del método de pago.

Así lucen los precios de la reventa. Crédito: Viagogo

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO