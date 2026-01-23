COMAPA SUR rehabilita colector de drenaje en la colonia Candelario Garza de Ciudad Madero

Los trabajos se desarrollan en la calle Adolfo López Mateos, entre Patrocinio Huerta y Lauro Aguirre, en la colonia Candelario Garza

Por. Mario Prieto

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Personal de COMAPA SUR lleva a cabo la rehabilitación de un tramo de 50 metros lineales de un colector de drenaje sanitario de 15 pulgadas, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria en Ciudad Madero.

Los trabajos se desarrollan en la calle Adolfo López Mateos, entre Patrocinio Huerta y Lauro Aguirre, en la colonia Candelario Garza, donde tras una evaluación técnica se determinó la necesidad de intervenir la línea debido a su deterioro natural por el paso del tiempo.

Esta obra tiene como objetivo principal mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje, evitando fugas, colapsos o afectaciones mayores que pudieran impactar la salud pública y la calidad de vida de los habitantes del sector.

Con la rehabilitación del colector se brinda un beneficio directo a las familias que habitan en este amplio sector de Ciudad Madero, al garantizar un servicio más eficiente, reducir riesgos sanitarios y prevenir problemas derivados de fallas en la red de drenaje.

COMAPA SUR refrenda así su compromiso de atender de manera oportuna las necesidades de la población, mediante obras que contribuyen al bienestar social, la seguridad de las viviendas y el adecuado manejo de las aguas residuales, fortaleciendo la infraestructura urbana del municipio.