Denuncian negligencia médica que habría provocado muerte de padre de familia en hospital de Tampico

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón

Ciudad Madero, Tamaulipas. — La presunta negligencia médica cometida durante una cirugía practicada en el hospital Médica Salve, en Tampico, habría provocado la muerte de Diego Armando Alejandre Galindo, de 38 años de edad, esposo y padre de dos menores, denunciaron familiares de la víctima.

Su esposa, Juana Berenice Sánchez, lo describió como un hombre trabajador, responsable y dedicado a su familia, quien durante siete años laboró en el extranjero con el propósito de brindar mejores condiciones de vida a sus seres queridos. Debido a problemas de salud regresó a México para someterse a una cirugía por divertículos, padecimiento que derivó en una fístula.

De acuerdo con el testimonio de la viuda, decidió atenderse en el hospital Médica Salve, donde fue intervenido quirúrgicamente por los médicos Mario Alberto Padrón Turrubiates y Pedro González Estrada, a quienes señala como responsables directos del procedimiento que, según afirma, se realizó de manera incorrecta.

Explicó que los doctores practicaron una cirugía de anastomosis, procedimiento en el que se corta y reconecta una parte del intestino, técnica considerada de alto riesgo si no se siguen los protocolos médicos adecuados. Sin embargo, aseguró que no se le practicó una colostomía, procedimiento que permite la salida temporal de las heces para evitar contaminación mientras cicatriza el intestino, lo cual —afirma— fue un error grave.

Al día siguiente de la cirugía, Diego Armando presentó fiebre elevada y malestar general. Incluso, personal de enfermería habría advertido que su estado no era normal; no obstante, los médicos decidieron darle de alta, por lo que regresó a su domicilio, donde su condición se agravó rápidamente hasta presentar vómito fecaloide, signo de una severa complicación intestinal.

Ante la gravedad, la familia decidió llevarlo nuevamente al mismo hospital, donde —según la denuncia— no fue ingresado de inmediato a quirófano, pues los médicos habrían minimizado la situación, lo que ocasionó una pérdida de tiempo crítica de aproximadamente dos días, lapso que, aseguran, pudo ser determinante para salvarle la vida.

Desesperada por el deterioro de su esposo, Juana Berenice optó por trasladarlo a otro hospital, sin que —afirma— se realizara un protocolo médico adecuado para su traslado. Fue ingresado al hospital Cemain, donde en menos de una hora fue llevado a quirófano; sin embargo, al intervenirlo, los médicos detectaron que varios órganos estaban contaminados por materia fecal, provocando una sepsis generalizada que ya no pudo ser controlada.

Pese a los esfuerzos del personal médico del segundo hospital, Diego Armando falleció poco después de la intervención.

A un año de los hechos, la viuda señaló que los médicos implicados se han negado a cualquier tipo de conciliación, incluso para la devolución de aproximadamente 65 mil pesos gastados en el procedimiento inicial, por lo que, asesorada por la abogada Elizabeth Tovar López, especialista en casos de presunta negligencia médica, anunció que procederá por la vía legal.

Finalmente, Juana Berenice Sánchez afirmó que su intención no es solo buscar justicia por la muerte de su esposo, sino también evitar que otras familias pasen por una situación similar en ese hospital.