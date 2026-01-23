Desorganización en entrega de becas Rita Cetina desata inconformidad en Altamira

Este viernes, madres de familia hicieron una larga fila para recoger la tarjeta y algunas llegaron a las 5 de la madrugada.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para la beca Rita Cetina generó molestias entre padres de familia debido a la falta de logística en el centro de Altamira.

Yara Alvarado, residente de la colonia Borreguera, decidió abandonar el lugar tras considerar que el proceso carece de orden y el beneficio no compensa el sacrificio personal.

“Es la beca de Rita Cetina y mandaron el aviso que los papás tenían que presentarse y para hacer una fila así de un apoyo mediocre mejor no vengo. Creo que falta más estrategia, más planeación, más gente pensante de estos comités”, manifestó.

La madre de familia también cuestionó el impacto real del recurso frente a las exigencias educativas actuales, donde los gastos por proyectos escolares superan el monto otorgado.

“En la Secundaria es otro nivel, les piden otros trabajos, muchas manualidades y ahora el sistema cambió y son evaluados por proyectos y esos no salen de la nada y el dinero sale del bolsillo de los papás, es un apoyo mediocre. Mejor me voy, para estar haciendo fila, prefiero trabajar por mis medios”, concluyó.

El coordinador de las becas Rita Cetina, Gaspar Suárez Gracia explicó que el municipio funge como sede regional para atender a estudiantes de Tampico y Ciudad Madero.

Señaló que ya existen estrategias para disminuir la carga en la oficina principal que se ubica en la calle Tamaulipas de la zona centro de Altamira.

Detalló que el programa de la beca otorga mil 900 pesos por alumno de secundaria, con un extra de 700 pesos por cada hijo adicional en el mismo nivel.

Con el fin de agilizar el proceso, el coordinador mencionó la habilitación de centros alternos en los municipios vecinos.

Exhortaron a los padres de familia a respetar las fechas establecidas y presentar la documentación completa para evitar más retrasos en las filas, las cuales continúan como el principal foco de molestia para los ciudadanos.