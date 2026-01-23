Detienen a 2,408 personas en 3 años

Autoridades de seguridad detuvieron a más de dos mil personas por delitos federales y aseguraron armas, drogas, vehículos blindados y millones de pesos en efectivo

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

En los últimos tres años, autoridades de seguridad en Tamaulipas han puesto a disposición de la Fiscalía General de la República a 2,048 personas detenidas en flagrancia, relacionadas con delitos del fuero federal.

Los datos dados a conocer por el Fiscal General de Justicia del Estado, señalan que en 2023 fueron detenidos 667 personas, mientras que en 2024 fueron 684 las personas puestas a disposición de la FGR, en tanto que de enero a noviembre del 2025 se sumaron otras 697 personas.

Entre las detenciones que se han registrado en los últimos tres años, se registran varios objetivos prioritarios de seguridad, algunos incluso con órdenes de aprehensión en Estados Unidos por diferentes delitos.

En un informe dado a conocer, se indicó que además del 2023 al 2024 el aseguramiento de armas ha mantenido cifras similares, luego que en 2023 se reportaron 1,245.

En 2024 se aseguraron 1,033 armas y el año previo sumaron 1,025, sumando un total de 3,303 armas cortas y largas, mismas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal.

En este mismo periodo de tiempo se lograron asegurar 717,835 cartuchos de diferentes calibres y 32,594 cargadores para diferentes tipos de armas utilizadas por los delincuentes.

En los últimos tres años además se aseguraron 5,214 vehículos, muchos de los cuales contaban con blindaje artesanal, también llamados “monstruos” y que son utilizados por los grupos criminales para combatir a grupos rivales y enfrentarse a las fuerzas de seguridad.

Se contabilizan también 127 tractocamiones en 2023, otros 269 en 2024 y el año pasado se sumaron otros 224 para sumar 620 que estarían relacionados principalmente para el tráfico de hidrocarburos. En cuanto a las aeronaves aseguradas sumaron dos en 2023 y una más en 2024.

También se han puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) pesos mexicanos ($5,820,000) y 660,438 dólares de los que las personas no pudieron acreditar su legal procedencia.

En cuanto a los narcóticos asegurados en la entidad por parte de las autoridades desplegadas en el estado, informó que fueron 350.44 kilos de cocaína, droga que presenta un repunte de aseguramiento en el último año.

En 2023 se aseguraron 104.85 kilos de cocaína, para 2024 fueron 92.39 kilogramos asegurados y en los once meses del 2025 se aseguraron y pusieron a disposición de la autoridad federal, 153.20 kilos de esta droga.

En el caso de la marihuana se aseguraron poco más de 11.5 toneladas en los últimos tres años, 2,712.13 kilogramos en 2023; mientras que en 2024 se registró un repunte con 5,457.05 kilos asegurados y el año pasado se sumaron 3,369.13 kilogramos más.

En cuanto a metanfetaminas los aseguramientos se dispararon también, luego que en 2023 se aseguraron 191.76 kilos, en 2024 apenas 16.89 kilogramos, sin embargo, en 2025 las autoridades lograron sacar de las calles un total de 1,219.62 kilos de esta droga.

El Fiscal General de Justicia del Estado destacó que se han reportado 5,376 aseguramientos en los últimos tres años en el estado, en 2023 (721), en 2024 (1,942) y en 2025 (2,713).

“La actividad en materia de aseguramientos creció exponencialmente en los últimos tres años, debido a cómo se ha acentuado esta coordinación en todas las instituciones, se ha fortalecido día con día”.

Los mayores aseguramientos se han reportado en Reynosa (1,461); Victoria (899); Matamoros (520); Río Bravo (375); Nuevo Laredo (252); Miguel Alemán (240); El Mante (193); San Fernando (132); Camargo (128); Tampico (99); 33 municipios (1,077).