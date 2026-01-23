Detienen en México a Ryan Wedding, ex atleta olímpico acusado en EU de dirigir una red de narcotráfico

La Fiscal General de EE.UU., Pam Bondi, confirmó este viernes que Wedding fue trasladado en avión a territorio estadounidense desde México tras su arresto.

MÉXICO.- Ryan Wedding, ex atleta olímpico canadiense y uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, fue arrestado en México y trasladado a EE.UU., donde está acusado de dirigir una red transnacional de narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses creen que Wedding, de 44 años, vivía en México bajo la protección del cartel de Sinaloa.

EE.UU. ofrecía una recompensa de US$15 millones por información que condujera a su detención.

En una publicación en X, Bondi escribió que, bajo sus órdenes, agentes del FBI detuvieron a Wedding, «el exsnowboarder olímpico convertido en presunto capo violento de la cocaína».

«Wedding fue trasladado en avión a Estados Unidos, donde enfrentará la justicia. Esto es resultado directo del liderazgo del presidente Trump en materia de ley y orden», dijo.

Bondi también agradeció al director del FBI, Kash Patel, al embajador Ron Johnson y a las autoridades mexicanas por su ayuda en este caso.

Por su parte, Patel dijo en un mensaje en X que la cooperación de México fue esencial para la captura de Wedding.

«Esta operación es el resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México. Un agradecimiento especial a nuestros extraordinarios socios en México que la facilitaron: la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, el embajador Ron Johnson, Legat México y otros», declaró.

El secretario de seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo en un mensaje en X que Wedding se entregó en la noche del jueves en la embajada de EE.UU. en Ciudad de México.

«El Director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos», escribió García Harfuch.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, Las autoridades ofrecían una recompensa de US$15 millones por información que condujera a su detención.

Wedding había sido descrito por las autoridades estadounidenses como el «Pablo Escobar moderno», en referencia al capo colombiano de la droga.

En noviembre Kash Patel declaró que Wedding era «responsable de maquinar un programa de narcotráfico y narcoterrorismo que no habíamos visto en mucho tiempo».

Las autoridades creen que Wedding estaba detrás del asesinato de un testigo federal que colaboraba en un caso contra él.

Supuestamente puso una recompensa de US$7.000 para que publicaran fotos del testigo y su esposa en un sitio de internet con sede en Canadá, The Dirty Newz, en octubre de 2024 para intentar localizarlo.

El sitio web ha sido retirado desde entonces por el FBI.

El testigo fue asesinado a tiros en un restaurante de Medellín, Colombia, en enero.

Wedding también fue acusado de manipulación e intimidación de testigos, asesinato, blanqueo de dinero y tráfico de drogas.

Más de US$1.000 millones al año

Según las autoridades, el cartel liderado por Wedding operaba en Norteamérica y otros países y era el mayor proveedor de cocaína de Canadá.

Se calcula que el cartel tiene ingresos por más de US$1.000 millones al año.

El pasado noviembre fueron detenidos siete canadienses presuntamente vinculados al cartel en las provincias de Quebec, Ontario y Alberta, y fueron extraditados a Estados Unidos.

Se les imputaron delitos como conspiración para cometer asesinato y tráfico de drogas.

Entre ellos se encuentra Deepak Balwant Paradkar, un abogado canadiense acusado de prestar «una serie de servicios ilegales a Wedding y a su organización de narcotraficantes más allá del alcance de una relación normal entre abogado y cliente», según informó el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado.

Alegan que a Paradkar le pagaron con «relojes de lujo y honorarios adicionales por estos servicios ilegales».

Fuente de la imagen,FBI Pie de foto, Ryan Wedding fotografiado el año pasado.

Según la acusación, Paradkar aconsejó a Wedding y a su cómplice que asesinaran al testigo federal para evitar su extradición desde México por cargos penales.

El presunto cofundador de The Dirty Newz, Gursewak Singh Bal, de 31 años, fue uno de los detenidos en noviembre.

También fueron detenidos la colombiana Carmen Yelinet Valoyes Florez, de 47 años, que según las autoridades dirigía una red de prostitución de lujo en México y ayudó al cartel a encontrar al testigo federal, y Atna Ohna, de 40 años, de Quebec.

A Ohna se le acusa de contratar a un sicario para el cartel y de recibir posteriormente un «collar enjoyado» por su participación en la muerte del testigo.

Wedding compitió en eslalon gigante de snowboard para Canadá durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City.

Entre sus alias figuran «El Jefe», «Giant», «Public Enemy», «James Conrad King» y «Jesse King», según ha informado el FBI.

Las autoridades alegan que el ex atleta olímpico puso en marcha su empresa criminal tras salir de una prisión federal estadounidense en 2011, donde cumplía condena por distribución de cocaína.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, Ryan Wedding, de Canadá, compitiendo en Salt Lake City.

Wedding vivía rodeado de lujos en México, tal y como muestran los detalles revelados en el caso.

En diciembre, las autoridades mexicanas anunciaron la incautación de 40 millones de dólares en motocicletas de competición propiedad de Wedding, así como otros objetos de valor como obras de arte, drogas y dos medallas de oro olímpicas.

Se desconoce a quién pertenecen las medallas, ya que Wedding no ganó ninguna cuando compitió en Salt Lake City, donde quedó en el puesto 24 en la prueba de eslalon gigante paralelo de esquí masculino.

En noviembre el FBI incautó su exclusivo Mercedes CLK-GTR de 2002, un automóvil deportivo de serie limitada valorado en 13 millones de dólares.

La segunda persona detenida en México en el marco de la operación es Alejandro Rosales Castillo, estadounidense que, igual que Wedding, se encontraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

Castillo era buscado por el asesinato en 2016 de su exnovia, Truc Quan «Sandy» Ly Le, a quien conoció cuando ambos trabajaban en un restaurante de Carolina del Norte. El hombre tenía 17 años en el momento del crimen.